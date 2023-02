﻿„Lüttje Lage“: Die Aktualisierung der Aktualisierung

So bemerkenswert kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und lustigen Erlebnissen des Alltags. Heute: Die Aktualisierung der Aktualisierung

. Dass neue Dinge stark zu altern beginnen, sobald man sie aus der Verpackung nimmt, war mir ja klar. Aber so stark? Ich war verblüfft. Ich hatte mir ein paar neue Lampen und ein Gerät zur Lampensteuerung gekauft. Man musste eine App herunterladen, die angenehmes Licht mit angenehmer Bedienung versprach.

Als ich die Lampensteuerungsmaschine ans heimische Netz angeschlossen hatte, beklagte sie sich, dass sie nicht mehr zeitgemäß sei und dringend eine Aktualisierung benötige. Ich hatte inaktuelles Licht erworben. Wie blöd.

Befinden sich die Lampen in Deutschland?

„Das soll jetzt neu sein“, murmelte ich und startete die gewünschte Aktualisierung. Die App wollte wissen, ob sich die Lampen in Deutschland befinden. Ein Verkäufer in einem Laden hätte das gewusst, dachte ich, da fiel mir ein, dass ich die Lampen und das Lampensteuerungsgerät ja in einem Laden in Hannover gekauft hatte. Warum hat das vorher keiner eingestellt? Warum muss ich der App sagen, dass sich die Lampenmaschine in „Germany“ befindet? Nun gut. Ich tippte alles ein und antwortete auf alle Fragen.

Das Ende vom Lied: Die Lampen leuchten, die Lampensteuerungsmaschine hat alle Lampen erkannt und sie lassen sich sogar dimmen. Allerdings nur, wenn ich mich mit dem Handy im heimischen Netzwerk befinde. Die Lampenfernsteuerung funktioniert nicht.

Es muss ein unterschiedlicher Aktualisierungsstand zwischen Lampen und Lampensteuerung vorgelegen haben. Oder irgendetwas anderes. Man ist ja kein Elektriker. Und auch kein Programmierer. Glücklicherweise kenne ich jemanden, der keine Angst vor Aktualisierungen hat. Er setzte dann alles zurück und nahm eine Aktualisierung der Aktualisierung vor. Nun klappt es. Jedenfalls aktuell.

