﻿Lüttje Lage: Die Autobahnbaustelle

So bemerkenswert kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und lustigen Erlebnissen des Alltags. Heute: Die Autobahnbaustelle

Sehr geehrter Bundesverkehrsminister Volker Wissing,

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

ich wende mich an Sie, weil Sie ja ein Herz für Autofahrer haben, auch für die Besitzer großer und schneller Autos, wie man immer wieder liest. Ich will jetzt gar nicht vom Zusammenhang von großen Autos und dem Klimawandel schreiben, das ist ein größeres Thema. Ich wollte von Ihnen mal hören, ob sie eigentlich wissen, was Ihre Leute von der Autobahn AG, für die sie ja zuständig sind, hier in Niedersachsen so machen.

Neulich war ich auf einer Party, die Zahl der dort versammelten Menschen, die wenigstens ab und zu auf der Autobahn 7 zwischen Hannover und Hildesheim unterwegs sind, war größer, als ich dachte. Und die Ablehnung dessen, was sich da ihre Mitarbeiter von der Autobahn AG ausgedacht haben, war einhellig, kann ich Ihnen sagen. Normal sind ja vier Spuren in einer Baustelle, zwei in die eine, zwei in die andere Richtung. Auf der A7-Baustelle gibt es fünf Spuren. Vier wie sonst auch üblich, die fünfte kann in die eine oder die andere Richtung freigegeben werden. Das klingt eigentlich gut, werden sie denken, Herr Wissing.

Klingt aber nur so. Denn eine fünfte Spur macht die restlichen Spuren enger. Logisch oder? Das wissen auch ihre Leute von der Autobahn AG. Schilder begrenzen auf allen Spuren bis auf der rechten die maximale Breite der Autos auf 2,1 Meter. Und soll ich Ihnen etwas sagen. Heutzutage sind fast nur Kleinwagen schmaler. Und wissen Sie, wer vor allem dort überholt? Als Autofahrer kennen Sie die Antwort. Kontrolliert wird anscheinend gar nicht. Da kann man viel erleben: Spiegelberührer, Hupkonzerte, wilde Fingergesten. Wenn Sie mal Zeit haben, erzähl ich ihnen gern ein paar Geschichten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wir Partybesucher waren uns einig, die A7 möglichst zu meiden. Übrigens, Herr Wissing, es kommt vor, dass ein Lastwagenfahrer von den riskanten Überholmanövern der zu breiten Autos so genervt ist, dass er in der Mitte der zwei Baustellenspuren fährt und niemand überholen kann. Dann ist Autobahnfahren mal wieder richtig schön.

Mit freundlichen Grüßen

Lüttje Lage: Hier finden Sie weitere lustige Texte aus unserer Serie

Von Mathias Klein