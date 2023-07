﻿Lüttje Lage: Die Frühaufsteher

Ich kenne Menschen, die sind Frühaufsteher. Und ich habe durchaus eine gewisse Bewunderung für diese Frauen und Männer. Zum Beispiel für Anna. Anna wohnt bei uns im Dorf, ist Lehrerin in der großen Stadt und steht jeden Morgen um halb sechs auf. Denn dann kommt die Zeitung, und die liest Marianne gründlich, bevor sie sich mit dem Fahrrad auf den Weg in die große Stadt macht.

Um diese Zeit würden meine Frau und ich eigentlich noch im Bett liegen. Aber da auch unsere Tochter in die große Stadt mit dem Bus zur Schule muss, quälen wir uns Morgen für Morgen viel zu früh aus dem Bett. Meist legen wir uns hinterher noch ein Stündchen hin. Oder auch ein klein bisschen länger.

Jüngst hat unsere Tochter ein dreiwöchiges Praktikum in einem Krankenhaus in der großen Stadt gemacht. Das bedeutete, dass wir wegen der im Gesundheitswesen üblichen Arbeitszeiten noch einmal 75 Minuten früher aufstehen mussten. Und hinterher noch einmal einzuschlafen hat auch nicht immer funktioniert.

Jetzt ist das Praktikum vorbei und wir zogen beim Abendessen ein Fazit. Eine gute, spannende lehrreiche Zeit sei das gewesen, sagte unsere Tochter, mit vielen neuen Erfahrungen. Und sie wisse jetzt, was sie später auf keinen Fall machen werde. Wir warteten gespannt: Einen Beruf, der mit frühem Aufstehen verbunden ist. Meine Frau und ich sahen uns an: „Ganz unsere Tochter“, dachten wir beide. Übrigens: Nächsten Donnerstag beginnen die Sommerferien und unser Urlaub, sicher werden wir erst einmal gründlich ausschlafen. Und bei Gelegenheit frage ich Anna, was sie in den großen Ferien morgens so macht.

