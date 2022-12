﻿„Lüttje Lage“: Die Spaßbremsen aus Reihe 3

So lustig kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren und -Autorinnen von den skurrilen, absurden und bemerkenswerten Erlebnissen des Alltags. Heute: Die Spaßbremsen aus Reihe 3

Hannover. Es ist ein Termin, auf den wir uns lange gefreut haben. Mindestens ein Jahr lang. Ausgehen, Theater, Comedy mit Musik, echt hannöversch. Das Haus ist nahezu ausverkauft, es gibt viele Fans, die Stimmung ist schon im Foyer super. Wir haben auch ganz gute Plätze in Reihe 3 – eigentlich.

Zu meiner Linken eine ältere Dame mit Enkeltochter. Trotzigstes Teenageralter, düsterer, gelangweilter Blick. Zu Carolas Rechten zwei Frauen um die 50, die eine strahlt, die andere schaut unverwandt in ihr Smartphone. Es wird dunkel, es geht los auf der Bühne. Das Publikum ist dankbar für Dargebotenes, es wird gelacht, gesungen, geklatscht. Nur in unserer Reihe kommt keine gute Laune auf. Wir sind in der Zange von Spaßbremsen.

Während die Großmutter über jeden Gag ausgiebig und laut lachen kann, verzieht die Enkelin keine Miene. Muffig und gequält schaut das Mädchen auf die Bühne. Die Oma an ihrer Seite bremst sie damit nicht aus, die kennt das vermutlich längst. Aber wir sind irgendwie gehemmt. Die kultivierte Langeweile überträgt sich. Wir trauen uns kaum zu klatschen. Die Frauenfraktion rechterhand ist ebenfalls geteilter Stimmung. Die eine Dame amüsiert sich, die andere hat ihr Handy.

In der Pause ärgern wir uns, dass wir uns so von den Miesmachern beeinflussen lassen. Und hoffen, dass diejenigen den zweiten Teil auslassen, denen der erste offenbar schon nicht gefallen hat. Wir haben Pech, sie sitzen schon vor uns auf ihren Plätzen. Teil zwei läuft ähnlich emotionslos ab wie Teil eins. Aber diesmal klatschen wir. Stehen auf, singen mit. Ganz laut. Von rechts und links – keine Reaktion. Nach dem Ende der Show trauen wir uns. Wir fragen unsere Nachbarinnen, warum es ihnen so offensichtlich und so wenig gefallen hat.

Der Teenager guckt verständnislos. Wieso, sagt das Mädchen, war doch super. Ein paar Witze zwar eher für Ältere, aber sonst ziemlich mega. Auch die Fünfzigerin fühlt sich missverstanden. Manches etwas flach, aber im Großen und Ganzen ziemlich köstlich. Wir wissen nicht, ob sie die Videos auf ihrem Smartphone meint. Und wie der Teenager so drauf ist, wenn er mal richtig schlechte Laune hat. Irgendwie freuen wir uns anders.

