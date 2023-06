﻿Lüttje Lage: Der Kartoffelkäfer

. Das Töten von Tieren gehört nicht gerade zu meinen Lieblingsbeschäftigungen. Ganz im Gegenteil. Manchmal quälen mich Träume, in denen sich eine ganze Armada von Schnecken an mir rächen will, nur weil ich den Salat und Erdbeeren im Garten vor Artgenossen gerettet habe. Allerdings sind die Schnecken im Garten gerade nicht so gut in Form, deshalb muss ich den Salat auch nicht retten. Abgesehen von ein paar Schauern ist es entweder zu trocken oder ich war bereits zu aktiv.

Ein unerwarteter Feind

Unerwartet sind aber neue Pflanzenfeinde im Garten aufgetaucht: Die Kartoffelkäfer. Eigentlich kenne ich die sich meist nur behäbig bewegenden Käfer nur aus meiner Kindheit, wenn ich nach der Schule zum Käfereinsammeln losgeschickt wurde. Meine Frau und ich haben seit vielen Jahren Kartoffeln im Garten, die manchmal zum Opfer von Wühlmäusen geworden sind. Oder von zu wenig Feuchtigkeit. Kartoffelkäfer hatten wir noch nie. Jetzt ist auf den Blättern der Pflanzen einiges los, es geht zuweilen sogar ziemlich wild zu. Denn die Käfer sitzen selten allein auf den Kartoffelblättern, stattdessen oft zu zweit und irgendwie übereinander. Und dann sind sie auch nicht mehr so behäbig, sondern ziemlich aktiv.

Ernte in Gefahr

Das macht mir ein bisschen Angst, denn ich habe gelesen, dass ein Weibchen bis zu 1200 Eier legen kann, aus denen dann erst Larven und dann wieder Kartoffelkäfer werden. Die dann auch wieder jeweils 1200 Eier legen. Und beide haben die Blätter zum Fressen gern. Mir war klar, dass die Ernte in Gefahr ist. Also ziehe ich jeden Abend los und mache das, was nicht gerade zu meinen Lieblingsbeschäftigungen zählt.

Ich bin mal gespannt, mit welchem Traum sich die Kartoffelkäfer an mir rächen werden.

