﻿„Lüttje Lage“: Wie der Blitz

Hannover. Ich habe seit einigen Wochen ein neues Fahrrad. Genau genommen ist es ein Trekkingbike in der Farbe „mirror red’n’black“. Das heißt auf Deutsch rot. Der Vorgänger des Kettenfahrzeugs war 17 Jahre alt, da erschien es mir an der Zeit, es zu ersetzen. Es war, so mein Eindruck, auch nicht mehr besonders angenehm zu fahren – irgendwie nicht kaputt, aber auch nicht mehr so leichtgängig wie früher. Jedenfalls trampelte ich wie blöde und brauchte trotzdem mindestens 27 Minuten von Ricklingen in die Redaktion.

An das neue Rad hatte ich daher hohe Erwartungen. Ich würde sehr viel flotter und leichter unterwegs sein, geradezu pfeilschnell zur Arbeit flitzen. Besorgte Leserinnen und Leser würden sich in der Redaktion melden und einen roten Blitz beschreiben, der durch die Eilenriede zischt. Ich könnte dann lässig abwinken und sagen: Ach, das bin nur ich auf meinem neuen Fahrrad, das ist keiner Meldung wert.

Dann war endlich das Rad da, und ich radelte erst glücklich durch die Gegend und dann das erste Mal damit zur Arbeit. Ich war mir sicher, dass ich meine Zeit verbessern würde – schon mein Antritt war ja mit dem neuen Getriebe ein ganz anderer. Also fegte ich am Südufer des Maschsees entlang, schoss durch den Wald und gab auf der Bemeroder Straße noch mal so richtig Gas. Am Ende zeigte die Uhr: 27 Minuten.

Immerhin habe ich die erste Enttäuschung schnell verwunden. Denn letztlich lässt das Ergebnis nur einen einzigen Schluss zu: Ich war halt schon immer ein Tier auf dem Fahrrad.

