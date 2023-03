﻿Lütje Lage: Die Üstra-Türen

So bemerkenswert kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und lustigen Erlebnissen des Alltags. Heute: Die Üstra-Türen

Hannover. Sehr geehrte Üstra-Vorstandschefin, liebe Frau Elke Maria van Zadel.

Ich schreibe Ihnen hier, weil ich gehört habe, dass Sie diesen Text hier immer lesen und ich also höchste Aufmerksamkeit bekomme. Es geht um ein Problem, das mit Corona zu tun hat. Die Corona-Pandemie ist ja glücklicherweise vorbei. Und in diesen Jahren war eigentlich gar nichts gut. Zumindest fast gar nichts. Ich finde, für Hannover hatte Corona zumindest einen ganz wichtigen, entscheidenden Fortschritt gebracht. Und dafür ist Ihr Unternehmen, die Üstra, verantwortlich.

Denn damit die Leute sich nicht beim Druck auf den Türöffner infizieren, öffneten sich während der Pandemie an den Haltestellen alle Türen automatisch. In den Tunnelstationen ist das ja obligatorisch, aber auch an den oberirdischen Haltestellen, wo man sonst immer die Tür per Knopfdruck extra öffnen musste, gingen bei Corona alle Türen automatisch an jeder Haltestelle auf.

Und jetzt: Corona ist offiziell vorbei – und die automatische Türöffnung leider auch. Wahrscheinlich haben Sie eine Begründung, dass es so ist, wie es jetzt ist. Ich kann Ihnen aber sagen, dass ich das nicht so gut finde. Und von meiner Frau habe ich Ähnliches gehört. Das Problem ist, dass wir uns so daran gewöhnt haben, dass die Bahn hält, wir zum Ausgang gehen, und die Tür sich von selbst öffnet. So sehr ist das in mir drin, dass ich neulich eine Station weiter fahren musste, als ich eigentlich wollte. Das habe ich dann geschafft, dennoch war es ein etwas umständlicher Weg, um ans gewünschte Ziel zu kommen. Wie wäre es, wenn an den Stadtbahnen wieder überall alle Türen aufgingen?Wäre doof, wenn dafür erst wieder Corona oder so etwas kommen müsste. Herzliche Grüße!

