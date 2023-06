﻿Lüttje Lage: Die Üstra-Türen, Nr. 2

Interview. x

Sehr geehrte Üstra-Vorstandschefin, liebe Frau Elke Maria van Zadel,

ich schon wieder. Kann sein, dass ich nerve, aber ich muss sagen, dass ich auch ein kleines bisschen genervt bin. Also, ich hatte Ihnen ja schon einmal in der ersten März-Hälfte geschrieben mit der Bitte, die schöne Angewohnheit aus der doofen Corona-Zeit beizubehalten, dass sich an allen Haltestellen alle Türen der Stadtbahn automatisch öffnen. Wie übrigens in so ziemlich jeder Großstadt dieser Welt.

Aber es läuft leider nicht so richtig, kann ich Ihnen als regelmäßiger Fahrgast berichten. Ein paar Tage, als es langsam milder wurde, dachte ich, mein Appell sei gehört worden. Auch oberirdisch öffneten sich alle Türen, wo man bisher die Tür per Knopfdruck extra öffnen musste. Ich habe mich gefreut. Und mit mir sicher auch viele Leser, die sich im März bei mir zustimmend gemeldet haben.

Und dann kam ich neulich, übrigens ausgerechnet nach einem Termin bei der Üstra, am Büro an – und stand in der Stadtbahn vor verschlossener Tür. Bis ich begriffen hatte, was los ist, setzte sich die Bahn wieder in Bewegung, mit mir. Das Spielchen mit dem Hin- und Herfahren kenne ich ja mittlerweile. Und ich habe dann auch jedesmal brav das Knöpfchen gedrückt. Ich frage mich dann immer, was wohl Menschen denken, die aus einer großen Stadt nach Hannover kommen und aus der Stadtbahn aussteigen wollen.

Herzliche Grüße!

