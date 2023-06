﻿„Lüttje Lage“: Die Wanne ist voll

Hannover. Das Fenster stand offen, ein Hauch von Sommer wehte herein. Ich hörte meinen Sohn im Garten reden. Der Achtjährige redet eigentlich immer. Selbst wenn er allein ist. Wenn man mit drei deutlich älteren Schwestern aufwächst, ist verbales Dauerfeuer die einzige Chance, sich Gehör zu verschaffen. Aber diesmal hatte er offenbar Nachbarskinder als Publikum.

„Die kleine Elfriede schläft immer hinterm Stein“, erklärte er ihnen. „Und Fritzchen ist immer ganz wild auf mein leckeres Fischfutter.“ Einen Moment lang fragte ich mich, was er da auf dem Schulhof mit dieser Elfriede und diesem Fritz wieder Komisches ausgeheckt hatte. Dann sagte er: „Ferdinand und Hannelore brauchen jetzt viel Zeit für sich, ihnen wachsen gerade Beine.“

Ich verstand. Er stellte den Nachbarskindern da draußen seine Kaulquappen vor. Mit einem Marmeladenglas hatte er sie in einem kleinen Teich eingefangen und in unseren Garten umgesiedelt. Meine Frau hatte so begeistert ausgeschaut wie damals, als er alle Nacktschnecken, die er fangen konnte, in ihrem Salatbeet wieder ausgewildert hatte. Doch diesmal hatte er mit viel Liebe in einer Zinkwanne zwischen Regentonne und Brennholz ein kleines Feuchtbiotop mit Steinchen und Stöckchen für seine Kaulquappen kreiert. Und natürlich hatte er ihnen Namen gegeben.

Vielleicht wird er einmal ein erfolgreicher Kaulquappenzüchter, dachte ich bei mir. In der Froschbranche kenne ich mich nicht sonderlich gut aus, aber vielleicht wäre es eine Marktlücke, den Städtern für teures Geld echte Laatzener Frösche anzudrehen, die sie dann in künstlichen Tümpeln auf ihren Balkonen in Linden oder Limmer halten können, um sich ein wenig „Landlust“-Akustik in ihr urbanes Leben zu holen.

„Wenn sie Frösche geworden sind, schenke ich ihnen in der Masch die Freiheit“, sagte mein Sohn draußen. Aha, dachte ich. Die Karriere als Geschäftsmann würde wohl noch warten müssen. Trotzdem war ich irgendwie erleichtert.

