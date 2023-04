﻿Lüttje Lage: Drei Nazis in Linden

So bemerkenswert kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und lustigen Erlebnissen des Alltags. Heute: Drei Nazis in Linden

. Manchmal sind die Dinge nicht so wie sie auf den ersten Blick aussehen. Man sollte eben immer die komplette Geschichte kennen. Vor Jahren hatte ich eine Ausstellung mit Bildern des Arbeiterfotografen Walter Ballhause organisiert. Ein Kämpfer gegen die Nazis, der in Hannover viele ikonische Fotos vom Elend der Menschen in der Weimarer Republik gemacht hat.

Die meisten Bilder habe ich hinterher verschenkt. Übrig blieb nur ein Motiv, das, was Wunder, keiner von meinen Freunden haben wollte: Das Foto zeigt drei Nazis von hinten, Schaftstiefel, Koppel, Uniform. Sie stolzieren über die Limmerstraße. Die Braunen hatten Oberwasser. Wochen vorher wären sie noch von den Kommunisten verdroschen worden, wenn sie sich in Uniform ins Arbeiterviertel gewagt hätten.

Irgendwie wollte ich mit den Bildern nichts zu tun haben

Meine drei Nazis, 90 mal 60 Zentimeter groß, einmal hinter Acrylglas, einmal auf Holz aufgezogen, verstaubten Jahre bei uns im Keller. Irgendwie wollte ich mit den Bildern nichts zu tun haben. Hatte mir vorgestellt, ich bringe sie zum Wertstoffhof, schmeiße sie in einen Container, in dem sie aber garantiert mit dem Foto nach oben liegen bleiben, sichtbar für alle Welt – und alle Welt starrt mich an. „Was ist denn das für einer? Ein Neonazi? Muss ja ein schlimmer Finger sein. Und jetzt schmeißt er seine Freunde weg. Hat Schiss gekriegt.“

Dann hatten wir einen Termin für Sperrmüll. Ich räumte den Keller aus. Versteckte die drei Unholde zwischen einem alten Teppich und dem Rest eines kaputten Schreibtisches. Als Aha vorfuhr, stand ich am Fenster und beobachtete die Szene. Ein Mann stieg aus, entdeckte die Bilder, starrte sie an, rief seinen Kollegen. Sie diskutierten. Gleich würden sie bei mir klingeln, fürchtete ich, und mich zur Rede stellen: „Solchen Dreck nehmen wir nicht mit!“ Aber dann flogen die Fotos in hohem Bogen ins Müllauto. Mir fiel ein Stein vom Herzen.

Unser Keller ist wieder nazifrei. Ein gutes Gefühl.