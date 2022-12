So lustig kann das Leben in Hannover sein. In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und bemerkenswerten Erlebnissen des Alltags. Heute: Eigentlich ganz einfach

Die Sache begann damals, als unser Oberbürgermeister, wie es schien, auf Lebenszeit im Amt war und nur pro forma alle vier oder fünf Jahre bestätigt wurde, damit wir Bürger mit dem Wählen nicht aus der Übung kamen. In diesen seligen Tagen erfand Ekkehard Reimann für Hannover die vorgebratene Weihnachtsgans zum Mitnehmen, die zu jener Zeit noch nicht „to go“ hieß. (Jedenfalls glaube ich, dass Eckhard Reimann die Idee hatte).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Gänse kamen und gingen

Ich gehörte zu den Kunden der ersten Stunde. Die Familie war begeistert und ich ließ mich zu der Ankündigung hinreißen, „künftig sorge ich immer für die Weihnachtsgans.“ Die Jahre zogen ins Land, die Gänse kamen und gingen. Ich wurde Reimann auch mal untreu, erlebte dabei aber einige Reinfälle, brachte pappige Knödel auf den Tisch, einmal fehlte der Rotkohl komplett und die Soße schmeckte irgendwie muffig. Im Fernsehen führten immer mehr Köche vor, wie leicht es doch ist, selbst einen Braten zuzubereiten. Ich kaufte die Gans also roh in Kirchhorst, briet sie selbst, zerlegte bei Tisch und musste die Teile wieder einsammeln, weil sie noch leicht blutig waren, was niemand wirklich mochte. Im nächsten Jahr war die Gans zwar durchgebraten, aber ihr Fleisch so ledrig, dass mein greiser Schwiegervater den Vogel liegen ließ und deutlich missgestimmt nur Knödel und Rotkohl aß. Den zähen Braten hat er mir lange nicht verziehen.

Letzter Versuch

Etwas erleichtert hat mich kürzlich ein Artikel des Gastrokritikers dieser Zeitung, der abschließend feststellte, dass eine Gans zu braten kaum weniger kompliziert ist als eine Herzoperation, weil jeder Körperteil des Vogels andere Garzeiten hat. Einen letzten Versuch wage ich dennoch zum Fest in diesem Jahr: Niedrigtemperatur. Es soll ganz einfach sein. Gans morgens nach dem Frühstück in den Ofen schieben, 80 Grad einstellen. Und zack – abends ist der Festbraten fertig und wunderbar zart.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wir werden sehen.

Weitere lustige Texte dieser Rubrik finden Sie hier