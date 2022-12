﻿Lüttje Lage: Ein Geschenk – dringend gesucht

So bemerkenswert kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und lustigen Erlebnissen des Alltags. Heute: Ein Geschenk – dringend gesucht

Diese Tage vor Weihnachten sind keine leichte Zeit für mich. Meine Frau hat Geburtstag und fühlt sich natürlich schwer benachteiligt, wie alle anderen auch, die in dieser Zeit ihren Ehrentag feiern müssen. Es gibt ein Kuddelmuddel mit den Geschenken. Entweder nichts so richtig zum Geburtstag, weil’s Weihnachten ja wieder was gibt, oder zum Geburtstag was Besonderes und am 24. nur eine Art Nachklapp.

Für mich, den geplagten Gatten, heißt das, ich passe das ganze Jahr über wie ein Luchs auf, ob sie so nebenbei einen Wunsch andeutet. Gleich notieren. Um vorbereitet zu sein auf jenen Tag im Dezember. Ich kann ihr nicht mit irgendwelchem Zeugs aus dem Internet kommen. Womöglich noch ausgesucht von einem Algorithmus.

Cord scheint irgendwie out zu sein

Im Herbst waren wir mal an der Ostsee in einem feinen Hotel, das wir uns fünf Tage lang leisteten. Abends schritt da eine junge Frau in einer dunkelroten Cordhose durch die Bar. Meine Frau war sehr angetan. Ich tippte in mein Handy: Hose rot, Cord breit.

Diese Woche war ich unterwegs. Cord scheint irgendwie out zu sein. Im ersten Geschäft bot mir die Verkäuferin ein lappiges taubenblaues und dann ein hellbraunes Stück an, das aussah wie das Geschirrhandtuch einer Jugendherberge nach den Sommerferien. Ich ging. Enttäuscht. Dunkelrot fand ich nirgends. Irgendwann ein hellrotes Exemplar, oben mit einem Gummizug für Bauchweiten. Das Ding hätte sie mir um die Ohren gehauen.

Ich holte mir Rat von einer Freundin, die Fachfrau ist und schon ein kleines Vermögen in Mode investiert hat. Sie verhörte mich. Immerhin kam dabei heraus, dass ich „Chino-Style“ suchte. Drei Tage war ich unterwegs, die Stadt rauf und runter (gefühlt jedenfalls); jetzt weiß ich, dass es hier keine dunkelrote Breitcordhose im Chino-Style gibt.

Ich hab‘ nur noch zwei Tage Zeit.