﻿„Lüttje Lage“: Ein Geschenk wie Weihnachten

Wir waren in der Stadt und suchten Geschenke. Genau genommen suchten wir eigentlich nur ein einziges Geschenk. Eines für meine Frau. Eine Handtasche. Weil meine Frau mir in Handtaschenfragen nicht so recht traut, ging sie selbst vorsichtshalber gleich mit. Immerhin durfte ich dabei sein, als Finanzier und um den Anschein des Schenkens zu wahren.

Ein Handtaschenkauf mit meiner Frau ist ein Unterfangen, wie Kafka es nicht deprimierender hätte erfinden können: Es ist zwar theoretisch möglich, das Ziel zu erreichen, in der Praxis aber ist es völlig ausgeschlossen. Man sieht das rettende Ufer ständig, doch man kommt ihm nicht wirklich näher.

So bummelten wir zu zweit durch die Geschäfte. Total entspannt. Jedenfalls am Anfang noch. „Hier, die rote ist doch hübsch“, sagte ich im siebenten Laden außerordentlich freundlich. Meine Frau machte ein Gesicht, als hätte ich in aller Öffentlichkeit etwas Unsittliches verlangt. „Wenn du mir nichts schenken willst, kannst du es ja lassen!“, sagte sie. Es klang sicherlich giftiger, als es gemeint war.

Wir zogen weiter durch die Läden. Sie inspizierte viele Taschen genau, fasste viele Taschen an, griff in die Taschen hinein, drehte die Taschen um und stellte die Taschen dann wieder weg. Ich schaute interessiert zu, im Rahmen meiner Möglichkeiten. Dabei begriff ich, dass das Schenken ein unendlich komplexer sozialer Akt ist. Besonders, wenn es um Handtaschen geht. Das Schenken dreht sich nur vordergründig um materiellen Tinnef. Eigentlich sind Geschenke Beziehungszeichen.

Schließlich musste ich zur Arbeit. Wir brachen das Unternehmen ab. Ich saß gerade am Schreibtisch, als mein Handy plingte. „Habe eine super Tasche bestellt, im Internet“, schrieb meine Frau. „Ist um 25 Prozent reduziert, die kannst du mir schenken.“ Mir fiel ein Stein vom Herzen. Plötzlich war ich der, der sich beschenkt fühlte. Ich hoffe nur, meine Frau sucht sich für ihr Geschenk auch eine schöne Verpackung aus. Aber da bin ich optimistisch. Niemand kennt den Geschmack meiner Frau so gut wie sie selbst.

