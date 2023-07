﻿Lüttje Lage: Ein dreifaches Helau

Das Gefühl, dass wir tatsächlich in einer Art Zeitenwende leben, beschleicht einen in einer immer merkwürdigeren Weise. So lasen wir jüngst, dass ein mexikanischer Bürgermeister tatsächlich ein Krokodilweibchen geheiratet hat. Dazu ein dreifaches Helau.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nun steht in einer Zeit, in der nichts mehr so ist, wie es war, es jedem frei, mit einem Alligatoren anzubändeln. In Ostdeutschland entscheiden sich auch immer mehr Wähler, einen AfDler zum Bürgermeister oder Landrat zu küren. Aber man fragt sich schon, wohin das am Ende führt, wenn Kommunalpolitiker Kaimane küssen und gestehen, sie liebten diese Unter-Alligatorenart, weil es unter den Indigenen Mexikos nun einmal ein Brauch sei, dass Bürgermeister Krokodilweibchen heirateten. Und das schon seit 230 Jahren.

Da loben wir doch lieber die Tatsache, dass die Leine noch frei von Alligatoren ist, obwohl es immer mehr Landsleute gibt, die Reptilien in ihren Wohnungen horten und ab und an ein Tierchen ins Freie lassen. Da preisen wir doch lieber uralte Bräuche der hiesigen Region. Etwa das Jahrhunderte alte Hannoversche Schützenfest, wo die Indigenen in grünen Anzügen und bewaffnet mit gnadenlos guter Laune durch die Straßen ziehen. Wo Politiker plötzlich Passanten küssen, selbst wenn sie keine Bürger- oder Oberbürgermeister mehr sind. Doch Kaimane oder gar andere Raubtiere wie Wölfe zu herzen kommt gottlob für hiesige Würdenträger noch nicht infrage. Zumal unser Landesregent, ein ehemaliger Bürgermeister, das Wolfsmanagement jetzt zur Chefsache erklärt hat.

So ist man gespannt, wann sich das rot-grüne Landeskabinett endlich auf die Pirsch begeben wird. Und rufen jetzt schon Horrido. Und ein dreifaches Helau.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weitere lustige Texte aus unserer Reihe lesen Sie hier.

HAZ