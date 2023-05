﻿„Lüttje Lage“: Ein Mehr an Schrumpfarbeit

Hannover. Die Wissenschaft hat festgestellt, dass die von den Gewerkschaften einst mühsam durchgeboxte Fünf-Tage-Woche eine unerwartete Folge hatte: den Heimwerkerboom. Männer brauchten einfach eine sozial akzeptierte Tätigkeit, der sie am freien Tag nachgehen konnten. Und da galt schnell: Samstags gehört Vati in den Hobbykeller. So gesehen wäre jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt, Baumarktaktien zu kaufen. Denn mittlerweile reden wir über die Vier-Tage-Woche. Der Lohn soll dabei gleich bleiben.

In Betrieben, die das schon getestet haben, sind die Beschäftigten (nicht ganz überraschend) begeistert. Sie schwören Stein und Bein, dass sie dabei genauso viel wegschaffen würden wie vorher. Das ist schon toll! Die gleiche Arbeit in nur 80 Prozent der Zeit erledigen – ich würde das nicht hinkriegen.

Wenn jetzt alle den gewonnenen Tag nutzen würden, um, sagen wir, in der Gastronomie auszuhelfen, hätten wir den Fachkräftemangel dort schon mal in den Griff bekommen. Und wenn sich das Modell bewährt, könnte man es vielleicht aufs Steuerwesen ausweiten: Wir zahlen nur noch vier Fünftel der Steuern, und der Staat reicht damit hin, weil er einfach ein bisschen was umorganisiert.

Der britische Soziologe und Satiriker Cyril Northcote Parkinson hat der Welt bei seinem Tode 1993 einen ganz wunderbaren Lehrsatz hinterlassen: „Arbeit dehnt sich genau in jenem Maße aus, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht.“ Das Parkinsonsche Gesetz. Vermutlich gilt im Umkehrschluss auch: Arbeit geht gleich viel flinker von der Hand, wenn man für ein Fünf-Tage-Pensum nur vier Tage Zeit hat.

Jobs, bei denen Arbeit an Anwesenheit gebunden ist, dürften bei der Einführung der Vier-Tage-Woche hingegen benachteiligt sein. Die Erzieherin und der Grundschullehrer haben dann Pech gehabt, es sei denn, man verkürzt auch die wöchentliche Kindheit auf vier Tage. In anderen Branchen dürfte eine Vier-Tage-Woche sogar zu einem erheblich vergrößerten Arbeitsaufkommen führen. Zum Beispiel in Baumärkten.

