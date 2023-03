﻿Lüttje Lage: Ein pelziger Buddha

So bemerkenswert kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und lustigen Erlebnissen des Alltags. Heute: Ein pelziger Buddha

Gut situierte und daher finanziell sorglose Menschen werden im Englischen gelegentlich als „fat cat“ bezeichnet. Ich denke, das muss nicht übersetzt werden. Ich bringe das hier nur auf, weil ich finde: Die Bezeichnung ist überaus treffend. Nichts strahlt so viel Zufriedenheit und Selbstgenügsamkeit aus wie eine dicke, satte Katze.

Glauben Sie mir, ich habe da Erfahrung. Wenn das mollige Tier die Beine unter den Leib geschoben hat, die Haltung entspannt und würdig, die ganze Erscheinung ruhig und rund – man denkt sofort an einen pelzigen Buddha. Meditatives Schnurren. Allein das Zuschauen wirkt beruhigend.

Katze auf Diät

Gänzlich anders verhält die Sache sich, wenn dieses Tier nicht satt ist. Glauben Sie mir, auch da habe ich Erfahrung. Wir haben nämlich unsere Katze auf Diät gesetzt. Das Tier ruht nicht mehr, schon gar nicht in sich, sondern folgt einem auf Schritt und Tritt. Es jammert und maunzt. Will man lesen, stupst es das Buch an und maunzt. Sitzt man am Schreibtisch, streift das Tier um meine Beine und maunzt. Reagiere ich auf all das Gemaunze nicht, fährt das Vieh die Krallen aus und bearbeitet mein Hosenbein.

Ich frage mich immer häufiger, warum wir uns das antun. „Sie ist doch schon dünner geworden“, sagt meine Frau. Ich nicke, aber ich glaube es nicht. Es ist wie bei jeder Diät: Der Hunger wird immer schlimmer, aber das Gewicht bleibt. Die Katze krallt sich an jedes Gramm. Und maunzt.

Ich glaube, das ist alles Quatsch, diese Diäten, dieser Optimierungswahn. Ich will es mal frei nach Shakespeare sagen: Lasst dicke Katzen um mich sein, die des Nachts gut schlafen. Ich will meine Ruhe zurück, meinen Buddha. Meine fat cat.

