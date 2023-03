﻿Lüttje Lage: Ein Plädoyer für Langeweile

So lustig kann das Leben in Hannover sein. In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und bemerkenswerten Erlebnissen des Alltags. Heute: Ein Plädoyer für Langeweile

. Kürzlich war in dieser Zeitung ein Bericht zu lesen, in dem es unter anderem um die „International Society of Boredom Studies“ ging, also um die Langeweile als Forschungsgegenstand in der Soziologie. Die Langweile sei ein komplexes Thema, überhaupt nicht trivial und könne sogar zum Stressfaktor werden, hieß es in dem Text.

Das mag sein. Soziologe bin ich nicht, aber ich kann der Langeweile durchaus einiges abgewinnen. Sie kommt im Sprachgebrauch manchmal in Verbindung mit dem Wort „gepflegt“ daher. Gepflegt werden muss die Langeweile umso mehr, als dass sie in der digitalen Welt verstärkt in ihrer Existenz bedroht ist. Man fahre mit der Stadtbahn durch Hannover oder der S-Bahn durch die Region: Die Mehrzahl der Mitreisenden schaut weder aus dem Fenster noch einfach so vor sich hin, sondern auf das Smartphone. Es gilt wohl, ständig auf dem Laufenden zu sein über den Lauf der Welt und keine Nachricht von Freunden oder Bekannten zu verpassen.

Jetzt wird es auch noch Frühling. Die Natur erwacht aus der winterlichen Langeweile, und die Menschen sollen es ihr gleich tun. Frühjahrsputz, Gartenbestellung und anderes, was im Winter unterblieb oder unterbleiben musste, stehen an. Sollte man das vergessen, erinnern einen die Radiosender daran. Zeitungen und Internetseiten liefern Tipps und Ratschläge, wie es gelingt.

Auch bei uns gäbe es einiges zu tun in dieser Zeit des Aufbruchs. Aber wir werden Ruhe und Gelassenheit bewahren. Dabei nehmen wir gern in Kauf, dass wir uns zwischendurch womöglich ab und an ein wenig langweilen.

