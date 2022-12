﻿Lüttje Lage: Ein Schuss in den Ofen

So lustig kann das Leben in Hannover sein. In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und bemerkenswerten Erlebnissen des Alltags. Heute: Ein Schuss in den Ofen.

In unserem Nachbarort haben sie jetzt Frauen die Teilnahme am alljährlich vom Ortsrat ausgerichteten Nikolausschießen aufgrund der Tatsache verwehrt, dass sie Frauen sind. Damit hat der vorweihnachtliche Frieden einen empfindlichen Treffer erlitten. In den dafür ersonnenen Medien herrscht Aufregung, ein übrigens von einem Mann verfasster offener Protestbrief nebst Unterschriftensammlung liegt vor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei der Veranstaltung schießen geladene Gäste nicht etwa auf den Nikolaus. Sie trägt ihren Namen wegen des Termins und dient nicht nur dem Wettstreit auf den Schießbahnen im Schützenhaus, sondern auch der Geselligkeit und Kontaktpflege. Die Durchführung ist in einer Niederschrift aus dem Jahr 1969 geregelt. Sie stammt damit aus einer Epoche, in der die einzige Waffe, deren Mitführen man Frauen zubilligen mochte, das Nudelholz war.

Zu erörtern sein wird nun erstens, warum das Regelwerk noch in Zeiten Bestand hat, in denen ein fahrlässig weggelassener Genderstern manche Menschen heftiger umtreibt als der Stern von Bethlehem. Zweitens gilt es zu hinterfragen, ob die strikte Anwendung der Statuten unbedingt erforderlich war. „Haben wir immer schon so gemacht“ taugt ebenso wenig als Argument wie „da könnte ja jede kommen“: Bei einer der Abgewiesenen handelt es sich immerhin um die stellvertretende Ortsbürgermeisterin.

Die Sache duldet keinen Aufschub, wie die Linkspartei erkannt hat. Zwar braucht man eine Feinwaage, um deren politische Bedeutung bei uns zu ermessen, aber sie marschiert vorne und hat einen Dringlichkeitsantrag für die Ratssitzung gestellt. Recht so: Diese Kuh, oder, um im jahreszeitlich passenden Sprachbild zu bleiben, dieses Rentier gehört umgehend vom Eis.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lüttje Lage: Weitere Beiträge aus unserer Serie lesen Sie hier.