﻿Lüttje Lage: Ein- und ausatmen

So lustig kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und bemerkenswerten Erlebnissen des Alltags. Heute: Ein- und ausatmen

Es ist eine alte Erkenntnis: Was man lange besitzt, schätzt man irgendwann nicht mehr besonders. So geht es auch unserer Stadt mit einem ganz bestimmten Parkplatz. Mir wurde das wieder vor Augen geführt, als ich zwischen den Jahren ein paar Mal in der Markthalle einkaufte. Ich kam am Köbelinger Markt an, eine Parklücke wurde frei, ich steuerte meinen alten Verbrenner hinein, ging zum Automaten, an dem man die Spenden für die klamme Stadtkasse loswerden kann, gab 3 Euro, ging einkaufen, trank einen Cappuccino bei Herrn Masala, kam zurück, übergab meinen Einstellplatz mit einem Winken und einem Lächeln an eine Dame in einem Elektrofahrzeug aus dem Kreis Hildesheim.