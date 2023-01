﻿Lüttje Lage: Es geht voran

So lustig kann das Leben in Hannover sein. In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und bemerkenswerten Erlebnissen des Alltags. Heute: Es geht voran.

Die Firma Inrix ist ein weltweit führender Anbieter von dynamischen Services für das vernetzte Automobil und datenbasierte Verkehrsanalysen in Echtzeit – jedenfalls behauptet sie das von sich. Jetzt haben die Servicedynamiker eine Staustatistik für das vergangene Jahr vorgelegt.

Man erhascht, durch die lokalpolitische Brille betrachtet, einen echten Lichtblick. In Hannover haben die Autofahrer im Schnitt 30 Stunden im Stau gestanden, das sind knapp sechs Stunden weniger als 2021. Die Landeshauptstadt ist damit sogar aus der von München angeführten Liste der zehn staureichsten Städte Deutschlands herausgefallen, in der sie bisher zuverlässig vertreten war.

Man kann sich fragen, ob der oft beklagte Stillstand zumindest an dieser Stelle langsam überwunden wird und ob nicht sogar Bewegung in die allseits beschworene Verkehrswende gerät (damit ist nicht gemeint, dass Autofahrer am Stauende umkehren).

Leider nennt Inrix nur Daten, liefert aber keine Begründungen. Bau- und damit Staustellen gab es jedenfalls genug in der Stadt – man erinnere sich nur an den geglückten Versuch, mit zeitgleichen Baustellen am Bischofsholer Damm und in der Hildesheimer Straße die Südstadt und angrenzende Stadtteile großflächig lahm zu legen.

Vielleicht sind die Hannoveraner mehr Fahrrad gefahren, zu Fuß gegangen oder haben ihre tägliche Arbeit häufiger von zuhause erledigt. Ein anderer führender Anbieter von dynamischen Services hingegen scheidet als Ursache aus. Die Deutsche Bahn hat soeben ihre Pünktlichkeitsstatistik vorgelegt, und sie bestätigt etwas, was auch die Nutzer der hannoverschen S-Bahn kennen: Nur die wenigsten Züge kommen in Echtzeit. Ich selbst habe nicht datenbasiert, aber gefühlt 30 Stunden mit Warten auf Bahnsteigen verbracht – und zwar nicht im Jahr, sondern pro Woche.

