Supermarkt der Superlative: Edeka Wucherpfennig eröffnet am 27. März in Hannover-Linden

Das hannoversche Familienunternehmen Wucherpfennig eröffnet am 27.März an der Davenstedter Straße in Hannover-Linden seine 14. Supermarktfiliale. Die Niederlassung ist die größte innerhalb des Unternehmens. In den Räumen war zuvor jahrelang Real ansässig.