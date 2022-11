﻿Lüttje Lage: Freundlich 2.0

So bemerkenswert kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und lustigen Erlebnissen des Alltags. Heute: Freundlich 2.0

Eine Szene in Hannover: Enge Straße, für Autos in eine Richtung, für Fahrräder in beide. Hauptdarsteller sind ein Radler und ein Handwerker in seinem Handwerkerfahrzeug, Die Szene hat Text, aber nicht viel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie nähern sich, beide verlangsamen die Fahrt. Als zufälliger Zuschauer stellt man sich jetzt drei Fragen. 1. Passt das? 2. Wenn nein, wer eskaliert? 3. Wenn ja, wer eskaliert trotzdem? Wir sind schließlich in Hannover, der Stadt des rufenden Verkehrs.

Tatsächlich, es passt. Aber knapp, deshalb gibt es eine verbale Druckbetankung vom Fahrrad in die mittlerweile geöffnete Autoscheibe. Text: „Eeeeeeeeeeeey!“ Replik. „Waaaaas?“ Weiterfahrt, Vorhang, Ende der Vorstellung. Oberflächlich betrachtet scheint hier also ein Konflikt vorzuliegen, ein wütendes, unkontrolliertes „Eeeeeeeeeeeey“ im Affekt aus einer Bedrohungssituation, das „Waaaaas?“ des sich zu Unrecht beschuldigt fühlenden, weil langsam fahrenden Handwerkers. Doch Verkehrskommunikation in Hannover ist anders codiert. Rustikal. Freundlich 2.0. Aber alles unter Kontrolle. Denn: Das „Eeeeeeeeeeeey!“ hat abgezählte zwölf „e“ und ist die Kurzform von „Ey, guck mal, wie locker ich mich hier durchschlängele, obwohl du nicht angehalten hast“. Das „Waaaaas?“ ist urhannöversch und die Kurzform von „Weiß ich doch!“ Alles in Ordnung also. Man muss es nur zu deuten wissen. In Hannover ist es nicht immer so, wie es klingt.

Wer aus Ostfriesland kommt, wo „Wat wullt du?“ eine übliche Dienstleistungsbegrüßung der Höflichkeitsklasse 3 ist und so viel bedeutet wie „Hallo, ich bin der Klaas, schön, dass du da bist, was kann ich für dich tun?“, kann das nachvollziehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für alle anderen heißt es: Locker bleiben beim nächsten „Eeeeeeeeeeeey!“ Ist hannöversche Verkehrsfreundlichkeit. Aber nur, wenn es zwölf „e“ hat.

Lüttje Lage: Weitere Texte aus unserer Reihe lesen Sie hier