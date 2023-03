﻿„Lüttje Lage“: Fürn Übergang

So bemerkenswert kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und lustigen Erlebnissen des Alltags. Heute: Fürn Übergang.

. Als gelernte Beamtin habe ich nach wie vor ein Faible für die verquere Schönheit des Amtsdeutschen. Das Amtsdeutsche ist zwar oft wahnsinnig umständlich, aber irgendwie auch sehr komisch in seinem Bemühen, möglichst viel Information möglichst konkret in einen Begriff zu pressen. Eines meiner deutschen Lieblingswörter kommt allerdings nicht aus der Behördensprache, sondern aus der Mode. Es lautet: Übergangsjacke.

Das Wort Übergangsjacke ist sowohl klanglich, als auch von Alters wegen hochgradig uncool. Aber was es beschreibt, ist praktisch das wichtigste Kleidungsstück der Deutschen. Sich als junger Mensch allein eine Übergangsjacke zu kaufen, ist vom Emanzipationsgrad her knapp unterhalb von „erste eigene Wohnung mieten“ anzusiedeln. Und wie treffend das Wort ist, können nur Menschen verstehen, die vier Jahreszeiten kennen und wissen, wie lang und unzuverlässig der Wechsel zwischen ihnen sein kann. Zum Beispiel in diesem doch ziemlich aprilhaft daherkommenden März. Wobei: „Fürn Übergang“ ist genau genommen eine eigene wiederkehrende Jahreszeit, die sich nicht auf einzelne Monate festlegen lässt.

Bei mir kommt jedenfalls zum Ende des Winters immer der Moment, an dem ich meinen Wintermantel und die gefütterten Stiefel in die Ecke feuern und nie wieder anziehen möchte. Dann schlägt die Stunde der Übergangsjacke, dem textilen Bollwerk gegen norddeutsches Schmuddelwetter und Sonnenschein mit Sturm. Und das könnte schon dieses Wochenende so weit sein. Laut Wettervorhersage ist zwischen 6 und 17 Grad Celsius, Sonnenstunden und Regen alles dabei. Da bin ich schon angezogen und bereit – fürn Übergang.

