﻿Lüttje Lage: Gehen Sie schlafen!

So bemerkenswert kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und lustigen Erlebnissen des Alltags. Heute: Gehen Sie schlafen!

Schlaftourismus ist in – haben Sie es gelesen? Oder verschlafen? Dann können Sie im Urlaub weiterhin die Nacht zum Tag machen, ihr Geld zu Sangria und ihre Reise zu einer Entdeckungsreise. Für alle anderen Nachtswachlieger und gestressten Seelen heißt es künftig am Reiseziel: Ankommen, einschlafen, aufwachen, abreisen. Zwischendurch Mahlzeiten, wenn es gerade passt. Ansonsten: Gute Nacht! Schlaftourismus boomt. Erholung statt Erkundung. Runterkommen statt hoch die Tassen.

Wofür man früher nach Ratzeburg, Ruhpolding, Pennemünde oder Döseldorf gefahren ist, geht jetzt auch in 24/7-Action-Weltmetropolen wie New York oder London. Und was sind schon Empire State Building, Madison Square Garden und die Brooklyn Nets, wenn man mal ausschlafen kann in der Stadt, die nicht mal einschlafen kann? Das geht übrigens auch in Deutschland: Wer will schon nach Neuschwanstein, wenn er bei den 14 zertifizierten „Füssener Schlafgastgebern“ einkehren kann? Zum Beispiel beim „Aktiv-Hotel Schweiger“, da fallen einem schon beim Namen die Augen zu.

Theoretisch wäre Schlaftourismus natürlich auch was für Hannover. Da kann man sich endlich mal die Langeweile zunutze machen, mit der die Stadt seit Jahrzehnten von außen etikettiert wird. Das stimmt ja gar nicht, aber das müssen die Schlaftouristen ja nicht wissen. Motto: Wer viel Stress und Kummer hat, kommt gern in die Schlummerstadt. Slogan: Bett and win. Ist Hannover nicht ohnehin auf dem Weg zur Kapitale des ruhenden Verkehrs? Da geht was. Schlaftourismus kann hier das nächste große Ding werden. Und wenn man dann wieder zu Hause ist, kann man sich in Ruhe, aber ausgeschlafen im Internet angucken, was man in Hannover verpasst hat. Also: Gehen Sie mal wieder schlafen!

