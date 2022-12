﻿„Lüttje Lage“: Guck in die Luft

So bemerkenswert kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und lustigen Erlebnissen des Alltags. Heute: Guck in die Luft

Manchmal muss man sich blind stellen. „Geh nicht an die Tür“, hatte meine Frau gesagt, „nimm nichts an, wenn der Paketbote kommt.“ Sie hatte das mit dieser Dringlichkeit formuliert, die keinen Widerspruch duldet. Ich würde mir nur selber die Überraschung verderben, wenn ich die Tür öffnen und den Paketboten empfangen würde, hatte sie gesagt.

Meine Frau war unterwegs, ich war allein zu Haus. Es klingelt – natürlich lege ich das Buch beiseite und sprinte zur Tür. Durchs kleine Türfenster erkenne ich die gelb-rote Uniform des Paketboten. Er dürfte mich durch das Türfenster auch gesehen haben. Was soll’s; ich öffne die Tür und beginne damit, mich blind zu stellen. Ich gucke über ihn und das Paket, das er in der Hand hält, hinweg nach oben in den Himmel, murmele „Dankeschön“ und bugsiere das Paket, das ungefähr das Format und das Gewicht eines Küchentabletts hat, in den Hauswirtschaftsraum. Um mich nicht in Versuchung zu bringen, doch noch auf den Absender zu schauen, schließe ich sofort die Tür.

Eine Stunde später klingelt’s wieder. Wieder ein Paketbote. Ich mache wieder den Luftblick und transportiere das Packstück (weich, fluffig, etwas zum Anziehen?) in den Raum, in dem schon das Tablettpaket liegt. Beim dritten Paket (etwas schweres, vielleicht eine Magnumflasche?) bin ich schon der routinierte Blindempfänger. Luftblick, Dankeschön, ab damit in die Kammer.

Als meine Frau von ihrem Tagwerk zurückkehrte, war sie natürlich sauer: „Was? Du hast ja doch Pakete angenommen“. Ich erzählte ihr, wie ich mich blind gestellt habe. Sie war skeptisch. Dann inspizierte sie die Pakete im Hauswirtschaftsraum. Jetzt musste sie mir glauben. Eines der Pakete war für die Nachbarn.