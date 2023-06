﻿Lüttje Lage: Hausnummern sind überbewertet

Das sah so schön aus: Strahlend blau der Himmel, grün die Küste, verwunschen die Häuser am Strand. Jedenfalls haben wir ein paar Postkarten gekauft. Und dann war da das kleine Café mit dem freien Zweiertisch im Außenbereich. Und Kugelschreiber hatten wir auch dabei. Also haben wir Platz genommen, zwei Milchkaffees bestellt und Postkarten geschrieben. Postkarten an alte Freunde, die mal wieder was von uns hören sollten.

Als wir mit dem Beschreiben der Schönheiten des Landes („durchaus ein Geheimtipp“), seiner kulinarischen Spezialitäten („muss man mögen“) und des Wetters („viel zu heiß“) fertig waren, fragte meine Frau: „Haben die Lüdis die 72?“

„Keine Ahnung“, sagte ich. Ich überlegte einen Moment und sagte: „War das nicht eher was in den Zwanzigern?“

„27?“, sagte meine Frau, „wohl kaum.“

Die Lüdis, so nennen wir unsere Freunde aus Lüdenscheid, finden wir meist auf Anhieb, wenn wir sie besuchen. Das Haus am Ende der Straße. Ganz einfach. Auch die Hausnummer der Oldenburger hatten wir nicht im Kopf. Aber die Adressfelder in unseren Handykontakten waren leer. Auf beiden Handys. Sind ja Freunde, die kennt man.

„Hausnummern sind überbewertet“, sagte ich. „Im Übrigen sind die Briefträger Profis. Die werden die auch so finden.“

„Meinst Du?“. Meine Frau war unsicher.

„Klar“, sagte ich, „die freuen sich, wenn die mal gefordert werden.“

Wir googelten die Postleitzahlen und schrieben die Karten ohne Hausnummern fertig. Dann fiel uns auf, dass wir keine Briefmarken hatten. Der kleine Laden hatte keine Marken im Angebot.

„Wir können die Karten doch mit zurücknehmen und selbst einstecken, wenn wir mal in der Gegend sind“, sagte ich.

„Gut“, sagte meine Frau, „wir wissen ja, wo die wohnen.“ Und dann sagte sie noch: „72.“

HAZ