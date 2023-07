﻿„Lüttje Lage“: Das blöde Ö

Weiterlesen nach der Anzeige

Irgendwie sind wir auf entlegene Sportarten gekommen. Meine Frau sagte „Rhönradfahren“. Ich sagte: „Was für ein hässliches Wort.“

„Warum denn das?“, fragte meine Frau, „Rhönradfahren ist doch nicht hässlich.“ Und schon waren wir bei einem anderen Thema: bei hässlichen Wörtern.

„Lass das, bitte“, sagte ich, „ich kann das Wort nicht hören.“

„Welches Wort?“, sagte meine Frau, „Rhönradfahren? Kannst Du Rhönradfahren nicht hören?“

„Rhönrad reicht schon“, sagte ich.

„Was ist denn an einem Rhönrad hässlich?“, fragte meine Frau.

„Du hast es wieder gesagt“, sagte ich, „das machst Du extra.“

„Nein“, sagte meine Frau, „erklär’ einfach mal, was an Rh ..., äh, an dem Wort so schrecklich sein soll.“

„Das Ö“, sagte ich, es gibt kaum ein Wort mit Ö, das nicht hässlich ist.“

Meine Frau sagte: „Wörklich?“

Ich überhörte das und zählte auf: „Stöpsel, Stößel, Mörser, Tröte, Rötung. Alles sehr hässliche Wörter. Öl übrigens auch.“

Ich stellte die Theorie auf, dass das „Ö“ ein hässlicher Buchstabe, weil er das Gesicht beim Sprechen hässlich macht. Wer „Ö“ sagt, sieht immer ein bisschen blöd aus.

„Was ist mit Möhre?“, fragte meine Frau.

„Möhre geht“, sagte ich, „aber schön ist es nicht.“

Meine Frau sagte: „Du hast schön gesagt. Höhö.“

