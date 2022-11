﻿Lüttje Lage: Im Indian Summer

So lustig kann das Leben in Hannover sein. In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und bemerkenswerten Erlebnissen des Alltags. Heute: Im Indian Summer.

Bei uns herrscht gerade Indian Summer. Das hieß früher Goldener Oktober, und diese Bezeichnung gefällt mir eigentlich besser. Jetzt passt aber die englische Bezeichnung, die aus Nordamerika stammt, auch für Twenge.

Indian Summer beschreibt die Zeit, in der die Bäume ihr Laub erst bunt einfärben und sich dann nackig machen. Das tun sie auch zuverlässig in diesem Jahr. Der Tulpenbaum hat sich wieder für ein sattes Gelb entschieden, die Birke schwankt noch zwischen blass-grün und gelb und die Eberesche hat ein kräftiges Rot gewählt. Das Farbspiel kommt in der Herbstsonne, die seit Tagen über dem Dorf lächelt, wunderbar zur Geltung.

Was in diesem Jahr anders ist, sind die Temperaturen. Das Thermometer an der Terrassentür zeigt tagsüber deutlich über 20 Grad, also wie normalerweise im Summer, pardon Sommer. Das hat Auswirkungen. Während meine Frau kürzlich im T-Shirt statt im Wollpullover Laub harkte, stellte ich die Gartenstühle parat, bereitete einen sommerlich frischen Salat zu und mischte alkoholfreie Caipirinhas an.

Meinen Vorschlag, anschließend noch für ein Bad zum See zu fahren, lehnte meine Frau ab. Dafür sei das Wasser dann doch zu kalt, meinte sie. Ich nutzte die Zeit, um das Brennholz für den Stubenofen, das wir teuer eingekauft haben, um auf Russlands Gas pfeifen zu können, in den diebstahlsicheren Tresor zu verfrachten. Wenn es so weiter geht, werden wir es in diesem Jahr ohnehin nicht mehr benötigen.

