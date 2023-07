﻿„Lüttje Lage“: Immer wie immer

Hannover. Es gibt in unserem Freundinnenkreis noch ein paar Nachwuchs-Nachzügler, die das Nest noch nicht verlassen haben. Und es sind übrigens nicht nur Jungs. Viele hat es ja bereits in andere Städte verschlagen, überraschend viele aber bleiben auch gern in der Nähe. Und zwar buchstäblich.

Paulas Sohn möchte jetzt mit einem Kumpel zusammenziehen. Viele Stadtteile kommen eigentlich nicht infrage, am liebsten möchten die jungen Männer in der gewohnten Hood bleiben. Paula macht sich nichts vor, nicht ihre Nähe wird gesucht, sondern vor allem die des vollen Kühlschranks, der Waschmaschine und der Restauranteinladung. Und ein bisschen jugendliche Inflexibilität ist auch dabei. Lieber immer wie immer, safety first.

Carolas Söhne sind zwar alle weit weg, aber nach Abschluss der beruflichen Ausbildung streben zwei wieder Richtung alter Heimat. Carola freut sich schon sehr, im Nachbarhaus sollte es allerdings nicht unbedingt sein. Sie muss sich keine Sorgen machen. Groß-Buchholz und List seien Stadtteile für alte Leute – also uns – heißt es. Jetzt suchen sie im hippen Süden nach etwas Bezahlbarem. Solange das nichts wird, ist Hotel Mama die Perspektive. Für die Söhne. Carola kann derweil bei uns unterkommen – bis die eigenen Kinder den Rückwärtsgang einschalten und übergangsweise bei uns einziehen. Hannover kann eben auch eine Liebe fürs Leben sein. Manch Stadtteil zumindest.

