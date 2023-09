﻿„Lüttje Lage“: Jeder Tag ist ein Entdeckertag

36. Ausgabe

Tausende strömen in die City: So war der Regionsentdeckertag in Hannover und dem Umland

Volle Bahnen, viele Menschen in der Innenstadt und spannende Aktivitäten im Umland: Der Regionsentdeckertag hat viele Tausende Menschen an diesem Wochenende in die Innenstadt Hannovers, aber auch in die Umlandskommunen gezogen. Auch der Tag der Offenen Tür in der City kam gut an.