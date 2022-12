﻿„Lüttje Lage“: Kein Tag für den Fisch

So lustig kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und bemerkenswerten Erlebnissen des Alltags. Heute: Kein Tag für den Fisch

Wir saßen im Auto, meine Kinder starrten auf ihre Handys. „Wir kriegen in Niedersachsen vielleicht einen weiteren Feiertag“, sagte eine meiner Töchter. „Mit schulfrei?“, fragte die zweite. „Na klar“, sagte die dritte. Damit war ihre Aufmerksamkeit geweckt. Bald führte das ganze Auto eine politische Debatte darüber, welcher Tag wohl am besten geeignet wäre.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Der Frauentag wäre ja wohl das letzte“, sagten weibliche Familienmitglieder empört. Auf Nachfrage erklärten sie sinngemäß, dass damit die Rolle der Frau als unterdrücktes, förderungsbedürftiges Opfer der Gesellschaft nur unnötig reproduziert würde. Ich atmete tief durch. Die Argumentation konnte ich nicht recht nachvollziehen; schließlich feiern die Kirchen auch jedes Jahr wieder Weihnachten, ohne dass sich das Anliegen des Festes in sein Gegenteil verkehrt hätte.

Da schaltete sich die Tante aus München ein, die gerade zu Besuch war. „Also, bei uns ist Mariä Himmelfahrt frei, 15. August“, sagte sie. Die Kinder guckten skeptisch, eine theologische Prüfung sparten sie sich aber schon aus rein pragmatischen Gründen: „Das könnte ja in den Sommerferien liegen, da ist sowieso frei“, sagten sie. Meine Anregung, auch über einen muslimischen oder jüdischen Feiertag nachzudenken, verhallte ungehört.

„Was haltet ihr denn vom 8. Mai?“, fragte ich schließlich, „Kriegsende 1945? Tag der Befreiung?“ Sie überlegten kurz. „Wir dachten, es geht um Niedersachsen, nicht um ganz Deutschland“, sagten sie dann. Damit war auch der Europatag, 9. Mai, raus. Ich überlegte, welcher Feiertag denn wirklich rein niedersächsisch wäre, fand auf die Schnelle aber keinen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Tante aus München überlegte, was für sie denn so typisch norddeutsch wäre. „Macht doch was mit Fisch“, sagte sie dann. Ich dankte für den konstruktiven Vorschlag. Endlich etwas ohne Frauen, Religion oder Geschichte. Eine Tochter googelte sofort. „Tag der Fische ist am 22. August“, sagte sie. „Wieder Sommerferien“, sagten die anderen genervt.

Manchmal bin ich wirklich froh, dass ich nie in die Politik gegangen bin.

Hier finden Sie weitere lustige Texte aus unserer Serie