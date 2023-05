﻿„Lüttje Lage“: Keine Chance auf friesische Baukunst

. Hin und wieder tausche ich mich mit einem Freund aus, der genau wie wir gerne Urlaub auf einer sehr schönen kleinen Insel in der Nordsee macht. Manchmal sind wir zeitgleich da und treffen uns auf einen sehr teuren Aperitif mit Meerblick. Wir zahlen abwechselnd.

Jetzt hat er den Link für eine Immobilie auf der Insel geschickt. Ein Schnäppchen gewissermaßen mit vier Wohneinheiten. Der Klinkerbau, so heißt es in der Anzeige, entspreche der friesischen Baukunst und sei modern ausgestattet – offensichtlich auch nach Friesenart. Diese sagt uns zwar nicht ganz so zu, aber aus Übermut rufe ich spontan mal den jungen Makler an. Natürlich können wir uns das Objekt nicht leisten, schon eine der Wohnungen für 14 Urlaubstage zu mieten bringt uns vermutlich an unsere Grenzen.

Nach dem kurzen Telefonat hat sich der ohnehin unrealistische Traum schnell erledigt. Der Makler ist sehr smart, die Millionensumme für den Kaufpreis kommt so lässig rüber, als hätte er auf dem Wochenmarkt eben mal den Preis für ein Kilo Nienburger Spargel aufgerufen. Ob ich ihm denn etwas über mein Profil sagen könne. Mein Profil, sind wir bei Parship? Offensichtlich bin ich eine Bewerberin, keine Interessentin. Ich überlege kurz, ob ich eine Erbschaft erfinde, die ich gerne an der Nordsee in friesischer Baukunst versenken würde. Sage aber zunächst nur – Hannover.

Ein Fall für die Warteliste

Ah Hannover, ja aus der Gegend habe man für das Objekt immer viele Mietanfragen für Vor- und Nachsaison. Kaufanfragen für die Millionenimmobilie seien allerdings auch schon aus München, Stuttgart, Zürich, Düsseldorf und natürlich Hamburg eingegangen. Er könne mich aber sehr gerne auf die Warteliste setzen und sich gegebenenfalls melden. Eine Kapitalanlage käme ja wohl eher nicht infrage.

Ich denke, ich kann lange warten. Was natürlich meiner finanziellen Lage absolut entgegenkommt. Schade trotzdem, wir haben uns schon kurz auf eine tolle Freundinnenwoche in eigener Immobilie mit Friesencharme gefreut. Aber als Hannoveranerin kommt man da einfach nicht zum Zuge. Allenfalls in der Vor- und Nachsaison.

