﻿„Lüttje Lage“: Kleiner Einkauf, großes Rätsel

Hannover. Es war kein klassischer Großeinkauf – aber im Wagen lag doch so manch wichtiger Bedarf fürs Wochenende. Ohne Einkaufszettel, wir hatten alles im Kopf. An der Kasse gab es die freudige Überraschung: Ist ja doch nicht so teuer gewesen! Nun gut, die Inflation soll ja an Fahrt verloren haben.

Oder auch nicht. Der vollere Geldbeutel hatte wohl einen anderen Grund. Zu Hause haben wir nämlich unsere Einkäufe ausgepackt – und festgestellt, was alles fehlte: der Beutel mit den Süßkirschen, den meine Frau unbedingt haben wollte? Nicht da. Zwei von den vier Joghurts mit Cheesecake-Geschmack, die ich im Supermarkt in den Einkaufswagen gelegt hatte? Fehlanzeige. Und die Würstchen im Blätterteig, die wir aus dem Backshop entnommen hatten für einen kleinen Snack zum Mittag? Verschwunden.

Es begann die Ursachenforschung. Hatten wir Kirschen, Joghurts und Würstchen in unserem Einkaufswagen vergessen? Sind die Lebensmittel im Auto aus der Tüte gefallen? Das konnten wir alles beim Blick auf den Bon ausschließen, denn dort war nichts davon verbucht. Vielleicht hatte sich auch jemand mit großem Hunger auf Kirschen, Joghurts und Würstchen im Schlafrock an unserem Einkaufswagen bedient? Oder haben wir auf dem Kassenband den Warentrenner-Klotz vielleicht an der falschen Stelle platziert, sodass der Kunde nach uns plötzlich mehr bezahlen musste – und sich nach dem Auspacken zu Hause wunderte?

Fakt ist, dass wir die Ursache nicht gefunden haben. Wir wissen aber, wie wir es beim nächsten Mal machen: Einen Großeinkauf unternehmen wir wieder mit Zettel – und was erledigt ist, wird durchgestrichen. Plus Zusatzkontrolle vom Kassenband in die Einkaufstüte.

