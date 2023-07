﻿„Lüttje Lage“: Landpomeranzen in Zitronengelb

Hannover. Paula hat von ihren Schwiegereltern ein Wochenende mit einem Cabriolet geschenkt bekommen. Die Freude hält sich in Grenzen. Verbrenner, Klima, PS-Fetisch und so. Zumal das Exemplar vor ihrer Tür in der Oststadt auch noch ein recht protziges Modell aus München ist, in Zitronengelb. Aber abzulehnen ist ihr mehr als unhöflich erschienen, obwohl sie sich nicht vorstellen kann, wie die Schenker darauf kommen können, dass sie als konsequente Radfahrerin Spaß an einem Cabrio-Trip durch die Region haben könnte.

Wie aber nun die geschenkte PS-Zeit nutzen? Wir werden auf einen Trip eingeladen. Und sind gewissermaßen Profis. Vor 40 Jahren, als der Ballhofplatz noch nicht autofrei war, haben wir schon so manches Mal Angeberinnen-Runden dort im Oldtimercabrio der Eltern gedreht. Wir haben Blicke auf uns gezogen. Junge Frauen in solchen Autos ließen nur zwei Interpretationen zu – Rotlicht oder Papi. Wir hofften auf Letzteres.

Heute kann man mit so einer Karre nicht mehr punkten. Wir sind nach Steinhude gefahren, weil uns dort keiner kennt. Carola hat so ein Grace-Kelly-Kopftuch umgebunden, wir haben unsere Fleecejacken angezogen, schließlich ist kein Oben-Ohne-Wetter. Unterhalten können wir uns bei dem Fahrtwind auch nicht. Aber die Menschen gucken. Mitleidig, wie uns scheint, vor allem die vielen SUV-Fahrer. Natürlich fängt es prompt an zu regnen. Wir sitzen in einem zitronengelben 90er-Modell, da geht das Dach nicht elektronisch zu. Die Bedienungsanleitung ist sehr klein gedruckt.

Paula hält unter einer Unterführung, wir sind nass. Hilfe naht in einem Geländewagen. Na Ladys, aus dem Dorf in die große Stadt im Mietwagen was erleben und die Wetter-App nicht gelesen? Wir regen uns mal nicht über plumpe Klischees auf, die Mittvierziger haben im Handumdrehen das Dach gedeckt. Aus der Nummer mit Papi oder Rotlicht sind wir definitiv raus. Eher Landpomeranzen in Zitronengelb. Schnell zurück in die Großstadt – wo man uns kennt.

