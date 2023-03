﻿Lüttje Lage: Laufen ohne Saufen

So bemerkenswert kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und lustigen Erlebnissen des Alltags. Heute: Laufen ohne Saufen

Hannover. Als Butenostfriese habe ich mir regelmäßige Aufklärungsaufgaben auferlegt, auch solche ohne Auf-Takt. Dazu gehört die Klarstellung von Veröffentlichungen, in denen Menschen davon berichten, so richtig tief in die ostfriesische Seele eingetaucht zu sein. Klassisches Beispiel ist die Teilnahme an einer Boßelpartie, die, so die land- oder eher stadtläufige Meinung, erst ab 1,0 Promille so richtig erinnerungswürdig wird. Zielwasser, ha, ha, ja, genau, und auf den letzten Metern noch stilecht in den Straßengraben kotzen, das ist der wahre Friesen-Geist.

Nun, vielleicht teilt Boßeln das gesellschaftsspielerische Schicksal von allen Sportarten, in denen Kugeln geworfen werden. Jeder kann mitmachen, und immer heißt es hoch die Tassen. Egal, ob Kegeln oder Boule, und beim Bowlen steckt der Schnaps schon im Namen. Das Perfide am Promille-Boßeln ist, dass nicht im Warmen serviert wird, sondern das flüssige Catering mitgeführt werden muss und wintertags einen Hauch von medizinischer Versorgung bekommt. Hätte der Bollerwagen auch nicht gedacht, dass er im Jahr 2023 im Wesentlichen mit seiner Aufgabe als Flaschen-Zug in Verbindung gebracht wird und seine hochprozentige Aufgabe beim Boßeln sogar im Wikipedia-Eintrag vermerkt ist. Immerhin ist dort noch von Lastentransport die Rede, obwohl es eher um Laster geht.

So sei an dieser Stelle explizit darauf hingewiesen, dass Boßeln in Ostfriesland immer noch Sport ist, ohne Bollerwagen und Alkohol, betrieben auf eigens beschilderten Landesstraßen und somit auf natürliche Weise verkehrsberuhigend. Die örtlichen Zeitungen berichten in ihren Sportteilen am Montag seitenfüllend. Am Sonntag tritt in der Landesliga der Männer Spitzenreiter Gute Hoffnung Pfalzdorf zum Spitzenkampf bei Free weg Schirumer-Leegmoor an. Falls Sie noch nichts vor haben – der Eintritt ist frei, die frische Luft gesund, das Erlebnis erinnerungswürdig. Laufen ohne Saufen. Auf, auf! Aufklärungsmodus aus.

Uwe Janssen & Imre Grimm live: 9. März, 20 Uhr, Pavillon Hannover. Karten: pavillon-hannover.de

