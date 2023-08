﻿„Lüttje Lage“: Mein Urlaub mit Taylor Swift

B3 wieder freigegeben

Mähdrescher blockiert stundenlang den Südschnellweg – Bergung gelingt am Abend

Um den gestrandeten Mähdrescher vom Südschnellweg in Hannover zu bekommen, musste die B3 am Mittwochabend, 16. August, erneut gesperrt werden. Die Landmaschine war am Morgen in der Baustelle stecken geblieben und kam zunächst nicht weiter. Am Abend konnte der Mähdrescher dann aber schnell von der Straße gefahren werden.