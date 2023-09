﻿„Lüttje Lage“: Mit Lessing am Küchentisch

Hannover. Wir saßen in trauter Runde beim Abendbrot. Meine drei Töchter sind gebildete junge Frauen. Die Konversation in unserem Hause bewegt sich durchgängig auf höchstem intellektuellen Niveau. Unser Küchentisch ist quasi ein Olymp der Hochkultur. Diesmal eröffnete eine von ihnen das Tischgespräch, indem sie auf deutsche Literatur des 18. Jahrhunderts zu sprechen kam.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Scheiße, Mann, ich muss ja heute noch ,Emilia Galotti’ lesen“, sagte sie und machte ein Gesicht wie damals, als sie sich mit ihrem Bänderriss auf dem Boden der Sporthalle wälzte. Es ging also um die Deutsch-Hausaufgaben. In solchen Momenten schlägt eigentlich meine Stunde. Ich wollte gerade zu einem hochinteressanten kleinen Exkurs über den Geist des Bürgerlichen Trauerspiels und den Antagonismus zwischen Adelswillkür und Aufklärung ansetzen. Doch eine ältere Schwester kam mir zuvor.

„Das issn Theaterstück von Gottreich Seraphin Lessing“, sagte sie kauend, „brauchst du aber nicht zu lesen, da gibt es ein Tutorial auf Youtube, und ich habe auch noch meine alten Hausaufgaben zu dem Thema.“ Emilia Galotti ist schließlich Unterrichtslektüre seit Generationen.

„Worum geht’s denn da?“, wollte die Jüngere trotzdem wissen. „Ach, da will so ein cringer Typ so ’ne Frau heiraten, aber die will ihn ums Verrecken nicht, und der stalkt sie dann total und so“, erklärten die großen Schwestern. „Also so ’ne Me-too-Story?“, fragte die Jüngste mit vollem Mund. „Nee, irgendwie anders, aber total spooky, am Ende lässt die sich von ihrem eigenen Vater erstechen, nur damit der Vollpfosten sie nicht kriegt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gerne hätte ich mich auch eingebracht mit ein paar Anmerkungen über Werte und Moral im Werk von Lessing, der übrigens Gotthold Ephraim hieß. Aber ich kam kommunikativ einfach nicht dazwischen. „Krasse Geschichte!“, sagte die Jüngste beeindruckt. Ich schwöre, dass sie das Reclam-Heft an diesem Abend tatsächlich selbst und mit großem Interesse las. Aber in groben Zügen hatte sie Lessings Intention irgendwie schon zuvor am Küchentisch verstanden.

Hier finden Sie weitere lustige Texte aus unserer Serie

HAZ