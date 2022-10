﻿Lüttje Lage: Natürlich Akku

So bemerkenswert kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und lustigen Erlebnissen des Alltags. Heute: Natürlich Akku

Jetzt flattern sie allmählich rein, die schriftlichen Prognosen, was denn da energiekostenmäßig so auf uns zu kommt. Gleichzeitig überlegen wir uns, minus wie viel Grad in der Behausung es der menschliche Körper und alles andere Lebende aushalten könnte. Und es gibt Alternativideen, um Wärme zu erzeugen und Strom zu generieren. Eine gute Orientierung bietet da die Outdoorszene, die schwierige Situationen immer zu macgyvern weiß. Aus einem Draht, einer „Hörzu“ und einem Zimtkaugummi einen Sprengsatz bauen, oder aus Huflattich, einem Seil und der Okertalsperre eine Wandertoilette – von Survivalexperten kann man viel lernen.

In diesem Winter kommt es erstmal auf die existenziellen Dinge an. Das, was uns wirklich wehtut, wenn es fehlt. Also Handyakku. Fragen Sie ihre Kinder. Natürlich braucht man Akku, um im Notfall Hilfe zu rufen. Notfälle können akut hungrige Wildtiere sein, Orientierungslosgkeit ohne GPS, ein zu kurzes Seil an der Okertalsperre oder ein abgebrochenes Smartphonespiel kurz vor Level 12. Aber auch in diesem Bereich der Energieversorgung bietet die Natur Hilfe. Neulich las ich einen interessanten Artikel, wie man mit alternativen Energien individuell Strom erzeugen kann. Sonnenenergie kennen wir, aber ein Grill mit USB-Anschluss? Super, und nach der achten Bratwurst kann man auch wieder telefonieren.

Für Nichtgriller gibt es Windräder für die Hosentasche, an denen man das Handy über Nacht laden kann. Problem: Schwacher Wind reicht nicht, und bei starkem Wind weht das Handy weg. Wenn man einen Fluss zur Hand hat oder die Okertalsperre, kann man auch eine mobile Wasserturbine einpacken. Oder einfach die gute alte Handkurbel. Mit einer Handkurbel kann man alles in Gang bringen. Radio, Taschenlampe, Rasenmäher, Auto. Und den Akku. Spart auch die Muckibude. Zweiter Vorteil: Man kurbelt sich warm. Der Winter kann also kommen. Und im Frühling ist auch der Akku voll.

