﻿„Lüttje Lage“: Parkplatz mit Plus

Hannover. Wir haben es genau beobachtet. Eigentlich schon seit einem halben Jahr. In der List sind Parkplätze Mangelware. Seit das verkehrswidrige Abstellen etwa auf Gehwegen so teuer ist wie ein Deutschlandticket und auch E-Autos nicht mehr nächtelang ungestraft entsprechende Ladeboxen blockieren können, ist die Not noch größer geworden.

Aber es gibt sie, diese zwei Stellplätze, die eigentlich immer frei bleiben, sogar am Vorabend von Markttagen. Wir haben lange den Grund nicht verstanden. Mittlerweile aber wissen wir Bescheid, warnen nette Menschen vor dieser trügerischen Lücke und schicken hochmotorisierte Angeber von außerhalb genau dorthin. Es sind zwei freie Flächen unter üppig bewachsenen Bäumen – Heim- und Nistplatz für eine Taubenschar, die es mit der aufdringlichen Population rund um den Bahnhof locker aufnehmen kann. Parkplätze mit zweifelhaftem Plus.

Innerhalb weniger Stunden sind Heck, Dach, Kühlerhaube und Scheiben so mit klebrigem Taubendreck zugeschietert, dass nur noch zeitnahe Hochdruckreinigung per Kärcher Lack und Glas retten kann. Immer wieder sehen wir verzweifelte Autobesitzer, die sich mit Taschentuch und Trinkwasser von der Tagesration fürs Büro an ihren Gefährten zu schaffen machen. Immer vergebens. Niemand parkt ein zweites Mal an dieser Stelle. Lange standen dort wechselnde Fahrzeuge, jetzt allenfalls Auswärtige und Unbelehrbare.

Wir haben überlegt, Taubenkotwarnschilder zu gestalten und anzubringen. Das ist aber verboten, genau wie das Abholzen des Vogeldomizils. In den Ferien sind offenbar Kinder kreativ aktiv geworden. Die Fahrbahn ist an den Lücken markiert, mit Querstreifen und aufgemalten Tauben samt überdimensionierten Hinterlassenschaften.

Ein sozialer Schritt. Der allerdings nicht lange hält, denn eigenmächtige Fahrbahnmarkierungen sind natürlich auch nicht gestattet. Die Kinder haben daher vorausschauend Straßenkreide benutzt. In den Ferien täglich. Jetzt wird der Eifer wieder auf die Schule verlegt. Und unter den Taubenbäumen parken manchmal wieder Autos aus Salzgitter. Oder Braunschweig.

