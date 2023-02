﻿Lüttje Lage: Per aspera ad üstra

So bemerkenswert kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und lustigen Erlebnissen des Alltags. Heute: Per aspera ad üstra

. Eine Stadtbahnlinie 13 für Hannover? Kann man das machen? Ist das nicht leichtsinnig? 13, diese Unglückszahl? Da ist Vorsicht geboten. In vielen Hotels findet man keine 13. Etage, oft, weil sie nur 12 oder weniger Stockwerke haben. Aber in Hannover ist 13 kein Problem. Beispiel Stadtbezirk 13: Nord. Steht, läuft, kaum zahlenbedingte Umzüge, zufriedene Bewohner, viele mit iPhone 13. Beispiel Messe-Gelände: Halle 13, 27000 Quadratmeter aberglaubenfreie Fläche, ausgezeichnet mit dem Preis des Deutschen Stahlbaus, obwohl das Ding fast nur aus Glas besteht. Gute Leistung. Beispiel Golfclub Hannover, Loch 13. Vorhanden. 196 Meter, Par 3. Wenig Löcher (eins), kaum Unfälle. Stadtbahnlinie 13 ist also eine Chance. Oder wie man hier sagt: Per aspera ad üstra.

Der 13. Platz ist kein Abstiegsplatz

In Hannover ist die Zahl 1895 viel problematischer. Apropos Fußball: 96 stand in den vergangenen Jahren oft auf dem 13. Platz, das ist bei 18 Mannschaften nicht überragend, aber der 13. Platz ist kein Abstiegsplatz und deshalb für 96 ein Glücksfall. Der Fanblock hieß früher H31, die 13, und auch noch rückwärts. Ergebnis: Pokalsieger. Unter anderem. Bekannte Träger der Rückennummer 13 waren unter anderem Fredi Bobic (Nationalspieler), Jan Schlaudraff (Nationalspieler und Europa-League-Held), Ihlas Bebou (Nationalspieler), dazu Mathias Kuhlmey, Eddy Bandura, Dominik Kaiser und Thomas Brdaric. Brdaric hat seine Nummer im Lied „Die wilde 13“ sogar besungen, was man bei kritischer Betrachtung als Unglück bezeichnen kann, aber nicht muss. Textauszug: „Warum bist du Torhüter geworden, warum, warum, warum hast du nicht auf deine Eltern gehört, nun fliegen dir die Bälle um die Ohren, und du hast schon verloren, wenn die Null nicht mehr steht.“

Okay, man muss.

Im ostfriesischen Neuharlingersiel gibt es eine Kneipe namens „Dattein“, zu hochdeutsch: 13. Die bringt nach eigener Erfahrung Glück, selbst ohne den empfehlenswerten Sanddorncocktail. Wenn Neuharlingersiel eine Stadtbahn hätte, sie würde mit Sicherheit die Dattein bekommen. Also Hannover, keine Angst vor Aberglaube und Linie 13. Das wird schon. So lange keine schwarze Katze über die Schienen läuft.

