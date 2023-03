﻿„Lüttje Lage“: Plaudertaschen versus Kinofilm

So bemerkenswert kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autorinnen und -Autoren von den skurrilen, absurden und lustigen Erlebnissen des Alltags. Heute: Plaudertaschen versus Kinofilm.

Hannover. Es ist ein bisschen wie früher. Wie ganz früher. Wir gehen ins Kino – und es ist ausverkauft. Okay, es ist Sonntagnachmittag, ein sehr kompatibler Film und der Altersdurchschnitt ungefähr bei 70 Jahren. Was den Vorteil hat, dass ganz viele in den ersten Reihen sitzen wollen. Oder müssen.

Viele Kinofreunde und -freundinnen treffen sich offenbar nicht so häufig jenseits der Leinwand. Sie haben sich viel zu erzählen. Vor, neben und hinter uns wird sich eifrig unterhalten – auch der Beginn des Hauptprogramms kann den Redefluss nur schwer stoppen. Wir erfahren, dass Hilde sich eine Eigentumswohnung im Erdgeschoss gekauft, aber noch keine Kreditzusage bekommen hat. Eine Marion berichtet vom Kaschmir-Mützenkauf in drei Farben. Offensichtlich hat sie alle auf dem Kopf, ihr ist nämlich unerträglich heiß im Kino. Ein Ehepaar plant in Reihe 13 den nächsten Besuch der Enkel durch, und Hilde möchte auch noch gern über ihre neue Hüfte und Goecke-Gate sprechen.

Der Film nimmt Fahrt auf, die Plaudertaschen werden von allen Seiten in ihre Schranken verwiesen. Jetzt ist Stille, allerdings müssen viele Kinogäste aufs Klo. Das schafft eine gewisse Unruhe während der kompletten 120 Filmminuten. Wir sind ein bisschen gereizt. Zum Glück isst in dieser Generation keiner Popcorn oder Tacos.

Kurz vor dem Finale klingelt das Smartphone von Hilde. Eine Kleinkindstimme als Klingelton, in Hörhilfen-Lautstärke. Carola hilft rasch beim Abschalten. Die meisten verlassen dann schon beim Abspann den Saal. So wie im Konzert, wenn die Zugabe verpasst wird, damit man dann an der Garderobe nicht für den Mantel anstehen muss. Das Grüppchen neben und hinter uns sitzt noch im Sessel und überlegt, ob es in einem Lokal noch ein Abschlusstreffen gebe soll. Ach, eigentlich sei ja alles gesagt, sagen die Damen. Stimmt. Eine Filmnachbesprechung dürfte mangels Aufmerksamkeit auch schwierig werden.

Das gilt auch für uns. Wir wecken Karin und Birgit, beim Aufstehen schmerzen die Knie. Aber der Film war super. Wir kommen wieder. Vielleicht dann mal wieder abends. Wie früher.

