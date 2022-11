﻿Lüttje Lage: Reine Nervensache

So bemerkenswert kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und lustigen Erlebnissen des Alltags. Heute: Reine Nervensache

Wir waren bummelnden Schrittes auf dem Weg zur Hundewiese und warteten an einer der Ampeln auf der Bemeroder Straße. Gleich vor uns hielt eine schon etwas ramponierte Limousine. Der Mann am Steuer brüllte sein Handy an, das in einer wackeligen Halterung im Armaturenbrett klemmte. Das Handy keifte zurück. Oder vielmehr die Frauenstimme, die aus dem Handy klang.

„Ehestreit“, sagte ich zu meiner Frau und schmunzelte vor mich hin. Sie sagte nichts, kommandierte aber die Hündin, die in Vorfreude auf die Hundewiese schon etwas zappelig war: „Sitz!“

Der Mann im Auto schimpfte inbrünstig und merkte nicht, dass seine Ampel auf Grün sprang.

Die Frauenstimme gab kontra, was ihn noch mehr anstachelte. Er drohte dem Handy jetzt sogar mit dem Zeigefinger. Ein Stück weiter hinten hupte ein Kleintransporter. Am Steuer eine aufgeregte Type mit Sonnenbrille. Solche Leute sind immer in Druck, weil sie irgendwelche Sachen in viel zu knapp bemessener Zeit ausliefern müssen.

Der zornige Mann vor uns legte einen Gang ein, der Wagen bockte leicht, abgewürgt. Die Ampel zeigte noch immer Grün, aber es ging nicht weiter, die Sonnenbrille im Kleintransporter lehnte sich aus dem Fenster, brüllte etwas Unverständliches und gestikulierte wild. Die Ampel für die Autos wechselte zu Rot.

„Hoffentlich läuft das hier nicht gleich aus dem Ruder“, sagte ich zu meiner Frau. Die Fußgängerampel leuchtete Grün. Wir gingen los, Richtung Hundewiese auf der alten Bult. Hinter uns hörten wir noch ein hustendes Hupen. Vielleicht der Mann in seiner klapprigen Limousine, der dem Kleinlaster kontra gab.

„Irgendwie sind die Menschen dünnhäutiger geworden“, sagte meine Frau. Ich philosophierte ein wenig: „Ja, ja. Als Autofahrer brauchst du starke Nerven in dieser Stadt.“

