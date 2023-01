﻿Lüttje Lage: Schief mal schief ist gerade

So bemerkenswert kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und lustigen Erlebnissen des Alltags. Heute: Schief mal schief ist gerade

Irgendwann ist es soweit. Da sind wir alt genug, haben alle Hemmungen verloren und spielen in geselliger Runde ein Spiel am Rande der Sittlichkeit und schon jenseits von Stolz und Selbstachtung: Karaoke. Kann man in einer Bar machen, auch in Hannover, aber das ist nur für Könner und Sozialmasochisten. Zuhause geht auch, wenn man einem smarten Fernseher hat. Sonst guckt man in jeder Hinsicht in die Röhre.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf Youtube findet man jeden erdenklichen Song, der das Radio schon mal durchklungen hat, in einer gesangslosen Fassung, dazu wird die jeweils nachzusingende Textzeile eingeblendet, und los geht’s. Irgendwelche Mikrofone oder Karaokeanlagen sind überflüssig, ab zwei Menschen stellt sich die wohlige Sicherheit eines Chorgefühls ein, die unsicheren Stimmtalenten entweder suggeriert: Ich bin nicht allein schief. Oder: Blindes Huhn findet auch mal’n Ton. Oder die alte Musikformel: Schief mal schief ist gerade. Tatsächlich steigt bei jedem Song der Mut, möglicherweise beflügelt durch dosiert gereichte Kurzgetränke.

Auch die Auswahl der Lieder wird couragierter. Wer das Einsteigersegment Oldies und Kinderlieder gleich überspringen will, setzt bei der Neuen Deutschen Welle an und ist spätestens nach Lied fünf bei Finnisch, Plattdeutsch und Partyhits angelangt. Da auch die allgemeine Gesangslautstärke stetig steigt, werden jetzt auch Nachbarn zu passiven Beteiligten. Spätestens die Refrainzeilen des gesellschaftskritischen Protestsongs „Barbie Girl“ werden auch sie bis in den Schlaf verfolgen.

Wenn dann irgendwann in Umkehrung aller Gewohnheiten die Kinder reinkommen und genervt darauf hinweisen, dass sie am nächsten Tag zur Schule müssen, weiß die Karaokerunde, dass sie tatsächlich jedwede Scheu von sich geworfen hat. Jetzt nur noch schnell den „Ketchup Song“, dann ist Ruhe. Und jetzt alle: Y aserejé-ja-dejé De jebe tu de jebere seibiunouva majavi an de bugui an de güididípi.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lüttje Lage: Mehr Texte aus unserer Serie finden Sie hier