﻿Lüttje Lage: Senja-Warrior am Maschsee

So bemerkenswert kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und lustigen Erlebnissen des Alltags. Heute: Senja-Warrior am Maschsee

So ein bisschen am Trapez schwingen und dann an ein baumelndes Brett springen, an dessen Griffkante man sich nur mit Fingerkraft festhält – das wäre mal eine Herausforderung. Klettererfahrung habe ich, sie ist zwar 45 Jahre her, aber im gefürchteten Schafhauser Wald zwischen Esens und Holtgast war kein Baum vor mir sicher, und zwar Laub UND Nadel. Aus dieser Zeit bringe ich auch körperliche Leidensfähigkeit mit, spätestens seit dem Tag, an dem es um meine Fingerkraft nicht so gut bestellt war und ich vom Baum fiel, mich katzenartig drehte, auf den Füßen zum Stehen kam, allerdings mittig über einem Stacheldrahtzaun. Und Schwingen – kein Problem dank jahrelanger Erfahrung am Sitztrapez, also einer Schaukel. Ist aber auch ein halbes Jahrhundert her.