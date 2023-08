﻿Lüttje Lage: Smart Church

Rettungseinsatz

S-Bahn erfasst Bauarbeiter am Bahnhof Hannover-Nordstadt – Mann stirbt in Klinik

Ein Bauarbeiter ist am Montag, 21. August, am Nordstadt-Bahnhof in Hannover von einer mit 550 Fahrgästen besetzten S-Bahn erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann, dessen Identität am Abend noch unklar war, starb im Krankenhaus.