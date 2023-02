﻿Lüttje Lage: Trend und weg

So bemerkenswert kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und lustigen Erlebnissen des Alltags. Heute: Trend und weg.

. Mit den Trends ist es ja so eine Sache. Früher kam ein Trend auf, was schon von der Begrifflichkeit auf eine gewisse Langsam- und Gründlichkeit hindeutete und für grundsätzlich Trendinteressierte den Vorteil hatte, dass sie in Ruhe abwägen konnten, ob sie am Trend partizipieren wollten oder nicht. Beispiel Schlaghose: Zwei Jahre zugucken, dann selber einkaufen – kein Problem, immer noch im Trend. Aber das war damals zur Wählscheibenzeit, als der Trend zumindest für die Landbevölkerung noch langsam durchs Dreiprogramme-Fernsehen, durch die Bravo und die Brigitte schlich und dann irgendwann in der Disko ankam, als in Modestädten wie Hannover die Jeans schon wieder als Druckverband getragen wurde. In der Röhre beispielsweise.

Heute geht das mit dem Trend schneller. Bis man sich bei Tiktok angemeldet hat, ist er schon wieder vorbei. Irgendwas mit Liegestütze, irgendwas mit Gesicht bemalen, irgendwas mit Panflöte – zack und weg. Für die Generation Z kein Ding, für die Generation zL (zu langsam) einfach zu schnell. Bis die im Liegestütz ist, liegen die Trendsetter längst wieder auf dem Rücken. Es geht schnell. Die Uhr läuft. Tik tok.

Sonnenbrillen in geschlossenen Räumen – schon lange kein Trend mehr

Manchmal reichen heutzutage schon Kleinigkeiten. Ein Foto wie bei Bernie Sanders‘ klobigen Handschuhen bei Joe Bidens Amtseinführung. Oder ein Preis wie eine Schutzgebühr beim Lidl-Weihnachtspullover. Oder eine übel riechende Nachricht. Beispielsweise Sonnenbrillen in geschlossenen Räumen. Das ist gerade in den Wintermonaten Zweckentfremdung, weil es die Sicht behindert und man nicht sieht, wohin man geht oder wirft, man übersieht Treppenstufen, Hamster oder Kritikerinnen. Den Trend haben schon vor Jahrzehnten die Rockstars gesetzt, die Sache ist längst durch. Aber man muss bei Sonnenbrillen in geschlossenen Räumen mit allem rechnen.

Für die, die über die Schlaghose nachgedacht haben, bis selbst das Revival vorbei war: Kommt wieder. Durchhalten.

Tik.

Tok.

