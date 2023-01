﻿„Lüttje Lage“: Vergilbte Erinnerungen

So bemerkenswert kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und lustigen Erlebnissen des Alltags. Heute: Vergilbte Erinnerungen

Alle paar Jahre wieder räume ich meinen Schreibtisch auf. Auch die Schubladen ganz unten und die Fächer ganz hinten. Da liegen ein paar vergilbe Artikel, über die ich immer noch mal nachdenken wollte. Heute weiß ich manchmal nicht mehr, warum eigentlich. Dazu gehört eine Reportage aus einer Schweizer Zeitung über einen Kerl, den man in Appenzell den Bahnhöfler nannte. Der Pfarrer sagte, dass der Bahnhöfler bei Beerdigungen immer ganz hinten gestanden habe, damit niemand sah, wenn er weinte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als sie in seiner Gemeinde im April 1989 das Frauenwahlrecht einführten, hat’s dem Bahnhöfler das Herz zerrissen. Mit 100 anderen Männern traf er sich, um mit „Jodeln und Singen“, wie der Korrespondent notierte, „seine Trauer über den Mehrheitsentscheid“ zum Ausdruck zu bringen. Den Zeitungsausschnitt habe ich jetzt endgültig entsorgt. Hatte ihn wohl aufgehoben, weil ich die Geste so berührend fand: jodeln und singen, wenn einem eine politische Entscheidung gegen den Strich geht. Daran sollte man sich in Berlin ein Beispiel nehmen. Weniger stänkern, mehr jodeln und singen.

Hinten in der Schublade unter den Zeitungsausschnitten lag auch noch ein altes Zeugnisheft von mir. Auf dem ersten Blatt stand mein Name und „Sohn des ....“. Von meiner Mutter war nicht die Rede. In dem uralten Heft fand ich einen wichtigen Beitrag zu einer gerade aktuellen Diskussion: In der vierten Klasse hatte mir der Zeichenlehrer eine Vier gegeben. Da war ich gerade zehn Jahre alt. Was hat sich diese strenge Lehrkraft wohl dabei gedacht? Er hat mir allen Mut genommen, an meinem Zeichentalent zu arbeiten. Vielleicht wäre ich mal ein berühmter Cartoonist geworden, vielleicht ein zweiter Sempé. Hiermit schließe ich mich also der Initiative unserer Kulturministerin an: keine Noten im Zeugnis, jedenfalls nicht für Zehnjährige, die Mühe beim Zeichnen haben.