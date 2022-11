﻿Lüttje Lage: Verlässlich hässlich

So bemerkenswert kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und lustigen Erlebnissen des Alltags. Heute: Verlässlich hässlich

Ich bin jetzt im Team Santa. Jedenfalls weist das mein Kleidungsstück so aus. Mehr als ein halbes Jahrhundert hat’s gedauert, aber nun bin ich Weißbarts Helfer. Das hat man nun davon, wenn man mal eine Schnapsidee ungeprüft in die Runde wirft und dann alle sagen: Ja, klar, Weihnachtspullover, machen wir. Zack, schon kommst du aus der Nummer nicht mehr raus. Und eins stand sofort fest: Es wird sehr hässlich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Novembersonnabend in Hannover, Menschenmassen schieben sich durch die Fußgängerzone trotz Corona, Inflation, Energiekrise, kaputten Rolltreppen und natürlich zu wenig Parkplätzen in der Car-Stadt Hannover. Das kann nur ein Zufall sein – oder alle wollen Weihnachtspullover. Also schnell ins erste Geschäft, der lokale Handel muss unterstützt werden, und Weihnachtspullover im Netz bestellen ist feige. „Haben Sie Weihnachtspullover?“ Keine Zeit mit Suchen verlieren. „Sie meinen Winterpullover?“ Nein, erstens hätte ich es dann gesagt, zweitens sind, wenn man den Oktober zugrunde legt, an Heiligabend 19 Grad und Sonne nicht unwahrscheinlich, und drittens dachte ich, Weihnachtspullover sind ab November ein Reizwort in jedem Kleidungsgeschäft.

Okay, die Suchanfrage enger führen. „Ich meinte so bunte, hässliche Weihnachtspullover“. Die Fachkraft schweigt. Der Kopf arbeitet, wie er eben arbeitet, wenn dich ein Kunde explizit nach etwas Hässlichem in deinem Sortiment fragt. Es wäre unverfänglicher, nach einem Hasenkostüm zu fragen. „Klar, Hasenkostüme, zweiter Stock, Junggesellen, Tiere“. Aber hässliche Weihnachtspullover? „Vielleicht mal oben gucken“ ist immerhin eine Auskunft.

Eine Viertelstunde später ist die Sache erledigt. Santa, Rudolph, Schneemann, coole Truppe, Team Santa. 88 Prozent Acryl, 12 Prozent Elasthan. Aber nachhaltig, denn ich werde ihn bis an mein Lebensende tragen. Zur Not als Erinnerung an die Niederschlagsform Schnee. Ich habe vorgelegt. Ich habe den lokalen Handel gestärkt. Ich bin im Team Santa. Und ich bin schön. Schön bin ich. Schön hässlich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lüttje Lage: Weitere Texte aus unserer Serie lesen Sie hier