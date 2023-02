﻿Lüttje Lage: Lauter gute Vorsätze

So bemerkenswert kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und lustigen Erlebnissen des Alltags. Heute: Lauter gute Vorsätze.

Kürzlich schrieb ich in dieser Rubrik über einen Parkplatz (den Namen nenne ich jetzt mal nicht) und meine alte Liebe zu meinem Personenkraftwagen. Einige Leser beschwerten sich daraufhin und nannten mich mehr oder weniger deutlich „unbelehrbar“, „ewig gestrig“ und sogar „alter Nörgler“. Das habe ich mir zu Herzen genommen und einige gute Vorsätze gefasst.

Wenn ich künftig im Supermarkt in der Schlange stehe und zehn Leute vor mir sind, werde ich nicht mehr von hinten genervt dazwischenrufen: „Können Sie bitte mal eine zweite Kasse aufmachen!“ Nein, ich werde schweigen und geduldig warten, bis ich dran bin. Ich werde auch die Leute nicht mehr anranzen, die mit nackten Fingern in der Brötchenbox rumgrabbeln: „Ziehen Sie sich doch bitte einen Plastikhandschuh an oder nehmen Sie die Zange.“ So ein Satz geht mir künftig nicht mehr über die Lippen.

Und schließlich werde ich mich im Restaurant auch nicht mehr über die hohen Preise bei der Servicekraft beschweren. Kürzlich ist mir das nochmal so rausgerutscht. Da kam ein Carpaccio an unseren Tisch, das 3 Euro teurer war als bei unserem letzten Besuch. Früher wurde es auf ausladendem Porzellan serviert, diesmal kam die Vorspeise auf einem Nachtischteller und man konnte unter dem Fleisch deutlich das schöne Muster im Porzellan erkennen. Mir rutschte da die Bemerkung raus: „Wenn man das im Brief verschickt, muss man kein Porto für Übergewicht bezahlen.“ Kommt nicht wieder vor.

Und bevor jetzt jemand schreibt: „Typisch für diesen Kerl, Verbrenner fahren und rohes Fleisch essen“, stelle ich fest: Das Carpaccio war für den Herrn neben mir. Ich hatte als Vorspeise nur eingelegtes Gemüse.

