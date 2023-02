﻿Lüttje Lage: Tücken des Alters

So bemerkenswert kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und lustigen Erlebnissen des Alltags. Heute: Tücken des Alters

Liegt es am zunehmenden Alter? Oder am leichtfertigen Handel mit den Adressen fremder Leute? Immer häufiger schicken uns unbekannte Hörgerätespezialisten fragwürdige Einladungen, doch einmal bei ihnen hereinzuschneien. „Vor kurzem haben wir Sie zu einem kostenlosen Hörtest eingeladen“, steht da beispielsweise. Und: „Vielleicht haben Sie das Schreiben übersehen oder hatten keine Zeit, bei uns vorbeizukommen.“

Dann wird der Ton schon bedrohlicher: „Wussten Sie, dass ein Hörverlust schleichend eintritt, so langsam, dass Sie eine Zeit lang nichts bemerken.“ Ja, wussten wir. Vielleicht haben wir die Einladungen zu jenem kostenlosen Hörtest auch einfach überhört, dem nicht selten die Verabreichung ziemlich teurer Hörgeräte folgt, die einige Leute schon so reich gemacht haben, dass sie reichlich erfolgreiche Fußballclubs sponsern können.

Doch bevor ich jetzt eine Kapitalismus- und DFB-Kritik beginne, breche ich an diesem Punkt lieber ab. Es hat gewiss auch etwas Tröstliches, immer neue Schreie nach immer neuen Waffenlieferungen in die Ukraine schlicht zu überhören und all die Debatten, die unsere schwarz-grünen Bellizisten mit dem Marschallstab im Tornister täglich führen. Strack-Zimmermann? Hä? Wer? Demnächst werden noch Flugzeugträger für das Schwarze Meer gefordert, obwohl die nun die Bundeswehr definitiv nicht im Angebot hat. Was wir als Schiffsliebhaber ausdrücklich bedauern.

Und es hat auch etwas Befriedigendes, nicht jedem häuslichen Ordnungsruf zur Gartenpflege sofort nachkommen zu müssen, der seit der Verrentung mit der freundlichen Bemerkung „du hast ja sonst nichts mehr zu tun“ garniert wird. Auch wenn sie nicht an die eines Flugzeugträgers heranreicht, kann die Verdrängungsleistung eines Rentners enorm sein. Häh? Die was…?

